 ألمانيا ـ جدل سياسي وأخلاقي حول الكشف المبكر عن متلازمة داون | عالم المنوعات | DW | 12.04.2019

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منوعات

ألمانيا ـ جدل سياسي وأخلاقي حول الكشف المبكر عن متلازمة داون

منذ عام 2012 أصبح متاحا أمام النساء الحوامل القيام بفحوصات لمعرفة إصابة الجنين بمتلازمة داون. إذ يقرر بعض الناس على ضوء هذه الاختبارات القيام بعملية الإجهاض. وتثير هذه الفحوصات مخاوف ومعارضة كبيرة في ألمانيا. فما السبب؟

Niederlande Give Down the Future Fußballturnier (Getty Images/AFP/R. Utrecht)

صار بإمكان النساء الحوامل معرفة ما إذا كان الجنين مصابًا بتلازمة التثلث الصبغي21 (ويسمى أيضا تريسوم 21)؛ وذلك من خلال القيام بفحص بسيط للدم . ويقوم الأطباء بذلك عن طريق الخلايا الموجودة في دم الأم،  إذ يأخذون عينات من دم الحامل بدءا من الأسبوع الحادي عشر، نقلاً عن موقع التلفزيون الإخبار الألماني " إن تي في".

يظهر بتريسوم 21 أو التثلث الصبغي 21 لدى الأجنة بسبب وجود خلل في الكروموسومات (هناك في المجموع 47 كروموسوم). ويطلق على هذا الخلل أيضا اضطراب وراثي لأنه يصيب الجينات؛ وهو ما يتسبب في ضعف في القدرات الذهنية والنمو البدني لدى الجنين. وبفضل الأبحاث الطبية تم كشف أنواع مختلفة عن التثلث الصبغي وهي:

ـ التثلث الصبغي13؛ ويصيب البويضة أو الحيوان المنوي. وفي هذا النوع الذي يطلق عليه أيضا متلازمة باتو يكون عدد الكروموسومات مرتفعا. ومن أعراضه صغر الرأس واليدين. لكن هذا النوع نادر الحدوث.

ـ التثلث الصبغي 18؛ ويعرف أيضا باسم متلازمة إدواردز وهو النوع الأكثر انتشارا في العالم. وفي هذا النوع تكون هناك زيادة في المجموعة 18 من الكروموسومات. وبسببه يموت غالبية الأجنة بعد ستة أيام على ولادتهم. وكلما تقدم سن الأم يزداد خطر ظهور التثلث الصبغي 18 لدى الجنين.

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ـ التثلث الصبغي21 ؛ أو متلازمة داون هو أكثر انتشارا في صفوف الأطفال حديثي الولادة. ويزيد أيضا من خطر إصابة الجنين به مع تقدم الأم في السن. لكن الأطفال المصابون بهذا النوع يمكنهم العيش إلى ما يصل 70 سنة في المتوسط. وكشفت بعض الدراسات أن الذكور أكثر إصابة مقارنة بالفتيات. ومن أعراض هذا النوع تأخر نمو الطفل بشكل عام.

ودفعت الفحوصات المبكرة لمختلف أنواع التثلث الصبغية إلى تراجع عدد الأطفال المصابين، لأن النساء يقدمن على الإجهاض في حال اكتشاف إصابة الجنين بخلل جيني. لكن ما يراه البعض إنجازا باهرا للطب ينظر إليه البعض الآخر بقلق وارتياب كبير. وعبرت إلزبيتا تشزيباك، المديرة الإدارية لمركز متلازمة داون في ألمانيا، عن القلق بخصوص هذه الفحصوات لأنها ستؤدي إلى "تراجع أعداد الأطفال المصابين بمتلازمة داون مستقبلا".

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ألمانيا - مسرح رامبا زامبا لممثلين بمتلازمة داون

  فتراجع عدد المصابين يدفع الكثيرين إلى النظر إلى بمتلازمة داون كنوع من "الإعاقة التي يمكن تجنبها"، وإلى النظر المصابين كأنهم غير موجودين لانهم سيشكلون حالات نادرة، وهو ما سيتسبب في عزلتهم ومعاناتهم في مجتمعات يفترض أن يجد فيها كل شخص مكانه. ووفقا لبعض استطلاعات الرأي فإن فقط نحو 10بالمئة من النساء في ألمانيا عبرن عن استعدادهن لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الألماني فقد سجلت نحو 101 ألف حالة إجهاض في عام 2018، نحو 3800 منها لها علاقة بإصابة الجنين بالتثالث الصبغي.

وتلجأ الكثير من النساء الحوامل إلى إجراء تحليل دم للكشف المبكر عن أشكال التثلث الصبغي. غير أنه يجب على النساء الراغبات في الاستفادة من الفحص دفع تكاليفه التي تبدأ من 130 يورو. ومن المتوقع أن تتحمل صناديق التأمين الصحي ابتداء من 2020 هذه التكاليف، نقلاً عن موقع التلفزيون الإخبار الألماني " إن تي في".

وتتزايد المخاوف لدى الكثيرين من أن يدفع تحمل صناديق التأمين تكاليف الاختبارات إلى تزايد عدد حالات الإجهاض في صفوف النساء الألمانيات. ففي عام 2012 أجري 75 ألف اختبار والعدد في تزايد مضطرد. وفي الصيف القادم من المنتظر أن تبت لجنة اتحادية مشتركة في ألمانيا إلى جانب الجمعيات العلمية والجمعية الطبية الألمانية ومجلس الأخلاقيات في مسألة تحمل صناديق التأمين الصحي للتكاليف.

وشهدت جلسة للبرلمان الألماني أمس الخميس (11 نيسان/ أبريل 2019) خلافات حادةً بين الأحزاب السياسة الألمانية. وحتى داخل كل حزب من أحزاب الحكومة والمعارضة توجد آراء متباينة وخلافات بين المعارضين والموالين لهذا النوع من الاختبارات وتمويلها، حسب موقع صحيفة “فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ".

 

ع.ع/ هـ.د

  • Darm Schema Medizin (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.

  • Future now Blut Blutzellen Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    كرات الدم الحمراء

    تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.

  • Frau mit trockener Haut (Colourbox/Alexey Poprotskiy )

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    البشرة

    الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.

  • Symbolbild Menschliche Niere Grafik (Colourbox)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الكبد

    الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".

  • Bildergalerie Rapex Gefährliche Produkte Kosmetika (Fotolia)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الرموش

    تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.

  • Sündige Frucht (Fotolia/bbroianigo)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    اللسان

    علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ


 

مختارات

خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

مع التقدم في العمر تتغير أيضا الأجساد، فمن الشيب إلى ضعف الأسنان وترهل البشرة وغيرها من التغيرات التي تحدث لنا. لكن هناك عدة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير بل وتتجدد كل أسبوعين أوأقل ومنها يتجدد كل شهرين أوثلاثة. (16.02.2018)  

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ألمانيا - مسرح رامبا زامبا لممثلين بمتلازمة داون  

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