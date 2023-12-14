ألمانيا ـ توقيف 4 يشتبه بانتمائهم لحماس بتهمة التخطيط لهجمات

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية، توقيف أربعة أشخاص في ألمانيا وهولندا، يشتبه بانتمائهم الى حركة حماس، بتهمة التخطيط لـ"اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا"، مشيرة إلى أنهم كُلفوا بجمع أسلحة لهذا الغرض.

قالت النيابة الفدرالية الألمانية في بيان اليوم الخميس (14 ديسمبر/كانون الأول 2023) إن أربعة أفراد يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، اعتقلوا بتهمة التخطيط لـ"اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا".

وقالت النيابة إن الموقوفين الأربعة، الذين يشتبه بأنهم أعضاء في حماس منذ وقت طويل وتربطهم صلات وثيقة بقيادة الذراع العسكرية للحركة، كلفوا خصوصا بجمع أسلحة في برلين تمهيدا لتنفيذ اعتداءات محتملة.

وأضافت أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وتابعت أن شرطة روتردام الهولندية اعتقلت "نزيه ر." حامل الجنسية الهولندية، بينما ألقت شرطة العاصمة الألمانية برلين القبض على "عبد الحميد أ." و"إبراهيم ر." المولودين في لبنان وعلى "محمد ب." حامل الجنسية المصرية.

وذكرت النيابة أن زعماء حماس في لبنان كلّفوا "عبد الحميد أ." بالحصول على أسلحة، التي كان من المزمع نقلها إلى برلين وإبقاءها متاحة وجاهزة للاستخدام في هجمات إرهابية محتملة على مؤسسات يهودية .

وشكر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الأجهزة المختصة التي قامت بهذه العملية، مؤكدا في تغريدة ما جاء في بيان النيابة العامة. وقال الوزير الألماني "عقب هجمات حماس المروعة على السكان الإسرائيليين، تزايدت أيضا الهجمات على اليهود في مؤسسات يهودية في بلادنا على مدى الأسابيع القليلة الماضية". وتابع "لذلك لا بد أن نفعل كل شيء بمقدورنا لضمان ألا يشعر اليهود في بلادنا بالخوف على سلامتهم مجددا".

من ناحيتها اعتبرت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن "إن إلقاء القبض على أربعة أعضاء مشتبه بهم في منظمة حماس الإرهابية يظهر أن سلطاتنا الأمنية في غاية اليقظة وتتصرف باستمرار"، مؤكدة أن "المشهد الإسلاموي نصب أعيننا".

وسبق أن حذرت الوزيرة الألمانية، التي أكدت أنّ "حماية اليهود أولويتنا"، من تزايد خطر وقوع هجمات على علاقة بالحرب في غزة، لكنها أكدت اتخاذ إجراءات "ضد المشهد الإسلاموي"، مشيرة إلى أنه تحت المرقبة عن كثب.

وتحذر السلطات الأوروبية من تزايد خطر تنفيذ متشددين لهجمات متطرفة بسبب حرب إسرائيل وحماس .

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا .

ع.ج.م/أ.ح/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)

