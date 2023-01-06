ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع

أكدت مصادر حكومية ألمانية اليوم (الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2023) أنه من المقرر تعيين وزير الداخلية المحلي لولاية ساكسونيا السفلى بغرب ألمانيا، بوريس بيستوريوس، خلفا لوزيرة الدفاع الاتحادية المستقيلة، كريستينه لامبريشت. ويتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط لتعيين وزير دفاع جديد، بعد استقالة لامبريشت.

وتركت استقالة لامبريشت مستشار ألمانيا بحاجة إلى إيجاد خلف للمضي قدما في خطط تحسين تجهيز الجيش الألماني على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك لمعالجة القضية الحساسة المتعلقة بشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وتنتمي لامبريشت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس. وتتشكل الحكومة الألمانية الحالية من الاشتراكيين وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

وتعرضت لامبريشت (57 عاما) لانتقادات منذ شهور، وطالب التحالف المسيحي مرارا بإقالتها، واتهمها منتقدوها بالأداء البطيء في عمليات شراء أسلحة وعتاد للجيش الألماني والافتقار إلى الخبرة، كما تم توجيه انتقادات بعد نشر صورة لنجلها وهو على متن مروحية تابعة للجيش خلال رحلة عمل للوزيرة. وأثارت الوزيرة مؤخرا المزيد من الاستياء بسبب رسالة فيديو نشرتها على "إنستغرام" بمناسبة بداية العام الجديد، والتي تحدثت فيها عن الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما كانت الألعاب النارية تُطلق في الخلفية بمناسبة ليلة رأس السنة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)