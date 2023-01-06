 ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.01.2023

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ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع

كشفت مصادر متطابقة قرب تعيين بوريس بيستوريوس وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى وزيرا للدفاع خلفا للمستقيلة كريستينه لامبريشت. وسبق للمستشار أولاف شولتس أن أعلن أمس أن لديه "فكرة واضحة" عن كيفية تعيين خليفة لامبريشت.

وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس المتوقع تعيينه وزيرا للدفاع بألمانيا

وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس المتوقع تعيينه وزيرا للدفاع بألمانيا

أكدت مصادر حكومية ألمانية اليوم (الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2023) أنه من المقرر تعيين وزير الداخلية المحلي لولاية ساكسونيا السفلى بغرب ألمانيا، بوريس بيستوريوس، خلفا لوزيرة الدفاع الاتحادية المستقيلة، كريستينه لامبريشت. ويتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط لتعيين وزير دفاع جديد، بعد استقالة لامبريشت.

وتركت استقالة لامبريشت مستشار ألمانيا بحاجة إلى إيجاد خلف للمضي قدما في خطط تحسين تجهيز الجيش الألماني على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك لمعالجة القضية الحساسة المتعلقة بشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وتنتمي لامبريشت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس. وتتشكل الحكومة الألمانية الحالية من الاشتراكيين وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

وتعرضت لامبريشت (57 عاما) لانتقادات منذ شهور، وطالب التحالف المسيحي مرارا بإقالتها، واتهمها منتقدوها بالأداء البطيء في عمليات شراء أسلحة وعتاد للجيش الألماني والافتقار إلى الخبرة، كما تم توجيه انتقادات بعد نشر صورة لنجلها وهو على متن مروحية تابعة للجيش خلال رحلة عمل للوزيرة. وأثارت الوزيرة مؤخرا المزيد من الاستياء بسبب رسالة فيديو نشرتها على "إنستغرام" بمناسبة بداية العام الجديد، والتي تحدثت فيها عن الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما كانت الألعاب النارية تُطلق في الخلفية بمناسبة ليلة رأس السنة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

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