ألمانيا ـ توصية بفتح جزئي للمدارس للحد من تضرر نحو 11 مليون تلميذ

أوصى معهد روبرت كوخ الألماني بإعادة فتح المدارس بالنسبة للسنوات التعليمية العليا أولا وذلك عقب تعطيل الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الثلاثاء (14 أبريل/ نيسان) إن الأمر يتعلق خلال ذلك بافتراض أنه يمكن للشباب الالتزام بشكل أفضل بقواعد التباعد الاجتماعي. وأضاف فيلر قائلا: "إنه قرار الأوساط السياسية"، موضحا أن هناك أسبابا تؤيد ذلك وأخرى تعارضه، وأشار إلى أن كثيرا من الأمور يعد تجربة

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للعلوم بألمانيا "ليوبولدينا" أوصت أمس الاثنين بإعادة فتح المدارس الابتدائية أولا، لأن الأطفال الأصغر سنا يعتمدون بشكل أكبر على التوجيه والدعم الشخصي.

وأكد رئيس المعهد الألماني أنه ليس هناك أية إشارات حتى الآن على أنه تم احتواء وباء فيروس كورونا في ألمانيا، ولكنه أشار إلى أنه تم النجاح في إبطاء مساره، لاسيما من خلال الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة والرعاية الصحية، وقال: "يتعين علينا مواصلة الالتزام بهذا الانضباط".

وكان عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر قد رجح تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا ابتداء من 27 نيسان/أبريل الجاري.

وقال مولر في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورغ" اليوم الثلاثاء: "التخفيف قد يحدث اعتبارا من 27 نيسان/أبريل الجاري على أقرب التقدير، أو ربما مطلع أيار/مايو المقبل"، مؤكدا في المقابل أنه لن يُجرى تخفيف القيود اعتبارا من الاثنين المقبل، موضحا أن هذا يعني استمرار الإجراءات الحالية المتعلقة بحظر الاختلاط الاجتماعي وإغلاق المتاجر والمدارس.

إلى ذلك كشف المكتب الاتحادي للإحصاء أن أعداد التلاميذ الذين بصدد إنهاء تعليمهم المدرسي ومتضررين حاليا من إغلاق المدارس في ألمانيا على خلفية أزمة وباء كورونا يصل إلى

1ر1 مليون تلميذ وتلميذة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج الفصول الدراسية الختامية للمدارس المهنية في هذا الرصد للمكتب، وفقا للمكتب اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية.

ووفقا لنتائج أولية للهيئة، تضرر إجمالي 3ر8 مليون تلميذ وتلميذة في مدارس عامة بهذا العام الدراسي في ألمانيا و4ر2 مليون تلميذ وتلميذة في مدارس مهنية من إغلاق المدارس في ألمانيا حتى الآن على خلفية أزمة وباء كورونا.

ومن المقرر أن تتشاور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء بشأن ما سيسري في المدارس بعد 19 نيسان/أبريل الجاري.

ع.أ.ج / ع ج م ( د ب أ)