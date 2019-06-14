 ألمانيا ـ توافق على مكافحة العصابات الأجنبية وخلاف حول الهدف | أخبار | DW | 27.06.2019

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أخبار

ألمانيا ـ توافق على مكافحة العصابات الأجنبية وخلاف حول الهدف

"أنتم لا تريدون مكافحة العصابات لكنكم تسعون لإشاعة مناخ من الخوف" ضد الأجانب، هكذا خاطب نائب محافظ كتلة "البديل" اليميني الشعبوي. البرلمان الألماني شهد نقاشا حول مكافحة نشاط العائلات الإجرامية ذات الأصول الأجنبية.

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تتفق كتل الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني "البوندستاغ" على ضرورة مكافحة الجرائم التي ترتكبها عصابات يكونها مهاجرون في ألمانيا، بشكل أكثر صرامة. بيد أنها، أي الكتل البرلمانية، ورغم ذلك، تبادلت الانتقادات فيما بينها خلال نقاش اليوم الخميس (27 حزيران/ يونيو 2019) بشأن سبل هذه المكافحة.

فقد تعرض حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، والذي تقدم إلى جانب الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، بطلب لمناقشة القضية، لانتقادات حادة إذ اتهمه نواب من الائتلاف الحاكم باستغلال مكافحة الجرائم والعصابات بهدف إشاعة جو من الخوف ضد الأجانب والمهاجرين.

"أنتم لا تريدون تحقيق تقدم في مكافحة هذه الجريمة، ولكنكم تسعون لإنتاج مناخ من الخوف"، هكذا خاطب النائب فولكر أولريش، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، نواب كتلة "البديل" الشعبوي أثناء النقاش تحت قبة البرلمان.

أما حزب اليسار المعارض فذهب إلى أبعد من ذلك، إذ رأت أولَّا يلبكه، عضو كتلة الحزب البرلمانية، أن سعي أعضاء حزب البديل لمكافحة جرائم عصابات الأجانب "وراءه أهداف عنصرية".

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وكان النائب عن كتلة حزب البديل بيرند باومان، قد أوضح في وقت سابق أن الخوف انتشر في ألمانيا جراء "سطوة" هذه العائلات الإجرامية. وقال: "نفوذ العائلات (الإجرامية) يزداد بشكل مستمر، ويصبح أكثر وحشية". 

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واتهم باومان الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان سواء من الائتلاف الحاكم أو المعارضة بـ "التستر على المشكلة من خلال الكذب"، متهما إياها بأنها لا تفعل شيئا حيال القضية. وأضاف باومان قائلا: "إن عدم فعل الأحزاب شيئا إزاء هذه القضية هو فشل للدولة، ويقترب من التواطؤ".

 وشكك النائب الشعبوي بالمداهمات التي تمت مؤخرا في هذا الاتجاه قائلا إنها "استعراض فارغ" حسب تعبيره، وأنه من الضروري ربط جميع مصادر المعلومات وجميع السلطات المعنية ببعضها في شبكة واحدة، إضافة لتحسين تقنيات الشرطة وقدراتها البشرية.

من جانبه أقر ماتياس ميدلبرغ، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، بأنه لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بالشكل المناسب، قائلا: "علينا الآن أن نواجه استعراض العائلات (الإجرامية) قوتها باستعراض الدولة قوتها".

وفي السياق نفسه طالبت إيرنِه ميهاليتش، العضو بحزب الخضر المعارض، بتحسين دمج المهاجرين اللبنانيين، على سبيل المثال، في المجتمع الألماني، واقترحت إضافة لذلك تجفيف "أسواق الجريمة"، خاصة تجارة المخدرات.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ)

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