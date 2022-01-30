 ألمانيا ـ تفتيش قطار للاشتباه بوجود متفجرات والتحقيق مع مراهق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2022

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ألمانيا ـ تفتيش قطار للاشتباه بوجود متفجرات والتحقيق مع مراهق

عقب تفتيش قطار "إنترسيتي" للاشتباه في وجود متفجرات، كشف الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة في كولونيا أنه يجري التحقيق مع مراهق للاشتباه في تحضيره جريمة عنف تهدد الدولة، وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت.

صورة رمزية لسيارة شرطة ألمانية

صورة رمزية لسيارة شرطة ألمانية

قامت الشرطة الاتحادية في ألمانيا بتفتيش قطار "إنترسيتي" بالقرب من مدينة هانوفر للاشتباه في وجود متفجرات، واستخدمت الشرطة الكلاب المتخصصة في العثور على هذه المواد.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2022) إن الاشتباه لم يتم تأكيده وأشار إلى أن نحو 100 راكب اضطروا إلى الانتظار إلى ما يزيد عن ساعة في المحطة مساء أمس السبت قبل أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم صوب ولاية شمال الراين ويستفاليا.

مختارات

وفي هذا السياق، أعلن الادعاء العام في دوسلدورف والشرطة في كولونيا اليوم أنه يجري التحقيق مع مراهق (17 عاما) للاشتباه في تحضيره جريمة عنف تهدد الدولة، وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت.

وكانت تحقيقات حول الوسط الشخصي للمشتبه به أسفرت عن إشارات على وجود حالة خطر محتملة في منطقة هانوفر.

وضبطت الشرطة الشاب في محطة القطار الرئيسية في هانوفر بعد ظهر أمس، وفحص متخصص في إبطال مفعول القنابل، حقيبة كانت بحوزة الشاب، وانتهى الخبير إلى أن الحقيبة لا تحوي مواد خطيرة.

وحسب بيانات الشرطة الاتحادية، فإن الشاب تصرف على نحو لافت للأنظار أثناء التفتيش في محطة القطار وأنه ترك حقيبة بها أشياء في مركز للسفر.

وقد تم تطويق المنطقة في أعقاب ذلك، وأضافت الشرطة أنه لم يتم ضبط سوى ملابس في الحقيبة.

من جانبها، قالت شرطة هانوفر إن عملية الشرطة سبقها ورود إشارة إلى الشرطة في كولونيا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

 

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