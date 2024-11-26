ألمانيا ـ تطبيق لتسهيل الوصول إلى ملاجئ الطوارئ

في وقت تشهد فيه الساحة الدولية الكثير من التوتر، قررت ألمانيا العمل على إطلاق تطبيق جديد لتوفير معلومات عن ملاجئ الطوارئ المتاحة في البلاد. فما سبب الاهتمام الحالي بالأمر؟ وأين توجد هذه الملاجئ؟

مع تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا والقصف الروسي لأوكرانيا بصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية إنها تعد قائمة بالمخابئ التي يمكن أن توفر مأوى طارئًا للمدنيين لتسهيل العثور عليها وقت الحاجة. ولاتمام الأمر بسهولة وفاعلية، تقرر إعداد دليل رقمي لهذه الملاجئ الطارئة وإتاحته عبر تطبيق جديد على الهاتف مخطط لإطلاقه قريبًا، وفقًا لموقع صحيفة الغارديان.

وتعاني ألمانيا من نقص في الملاجئ والمخابئ الجاهزة للاستخدام في حالات الطوارئ. فوفقًا لتحليل أجرته الوكالة العقارية الفيدرالية في بون، لا توجد حاليًا ملاجئ عامة جاهزة للاستخدام في ألمانيا.

وتعود أغلب المخابئ والأنفاق القديمة لفترة الحرب العالمية الثانية لأغراض الحماية الجوية، بحسب موقع WDR الألماني. أما معظم الملاجئ العامة، فهي مبنية حديثاً كمرافق متعددة الأغراض كمواقف السيارات تحت الأرض أو محطات القطارات التي تأسست بعد الحرب، وتم تجهيزها بطريقة تسمح باستخدامها كمأوى للسكان في حالة حدوث أزمة.

وبالنسبة للملاجئ المخصصة رسميًا للدفاع المدني ولا تستخدم لأغراض خاصة أخرى، فيصل عددها حاليًا لحوالي 579 يمكن أن توفر المأوى لـ 480 ألف شخص فقط.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قائمة الملاجئ الجاري العمل لإعداد تطبيق خاصة بها ستشمل محطات القطارات تحت الأرض ومواقف السيارات، بالإضافة إلى المباني الحكومية والممتلكات الخاصة. كما ذكر أنه سيتم تشجيع الجميع على إنشاء ملاجئ وقائية في الأقبية والمرائب بمنازلهم.

ولم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لإطلاق التطبيق، ولكن قال المتحدث أن المشروع كبير وسيستغرق بعض الوقت.

د.ب.