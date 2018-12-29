ألمانيا ـ تصرف لص داخل الكنيسة يثير ذهول الحاضرين!

مع حلول السنة الجديدة، يحاول الكثير من الناس طوي صفحة السنة الماضية، وبداية سنة آخرى بأهداف وتوقعات تكون غالباً عالية السقف، وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة وفي أقرب الأوقات. بيد أن، شخصاً في ألمانياً أقدم مؤخراً على تصرف أثار دهشة البعض، وفي مكان يُعتبر مقدساً بالنسبة للمسيحيين.
فقد ذكر موقع " dasgelbeblatt" أن شاباً دخل بعد وقت قصير من عيد الميلاد إلى كنيسة بالقرب من مدينة فولدا، والتي تقع في ولاية هسن الألمانية، وبدأ يتجول في الكنيسة. وأضاف الموقع الألماني أن الشاب أخذ الكتاب المقدس، ووضعه في حقيبة ظهر كانت بحوزته. وتابع أن الشاب (29 عاماً) لم يتوقف فقط عند هذا الحد بل تناول أيضاً وجبة فطوره في الكنيسة بكل هدوء وسط دهشة بعض الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الكنيسة.
في المقابل، أوضحت الشرطة في بيان صحفي أنها بالاعتماد على شهود عيان، تمكنت في نفس اليوم الذي سرق فيه الشاب الكتاب المقدس من الكنيسة، من تحديد هويته ومكان تواجده. وأضافت أنها عثرت أيضاً على أشياء أخرى سرقها نفس الشخص من كنائس أخرى وفي مناطق متفرقة. فيما أشار موقع "extratipp" الألماني إلى أن السارق مدمن مخدرات ومعروف لدى الشرطة. ولا يعرف حتى الآن السبب، الذي دفع هذا الشاب للقيام بعملية السرقة.
ر.م/ع.ج.م
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية
الكاتب: زمن البدري