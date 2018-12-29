ألمانيا ـ تصرف لص داخل الكنيسة يثير ذهول الحاضرين!

مع حلول السنة الجديدة، يحاول الكثير من الناس طوي صفحة السنة الماضية، وبداية سنة آخرى بأهداف وتوقعات تكون غالباً عالية السقف، وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة وفي أقرب الأوقات. بيد أن، شخصاً في ألمانياً أقدم مؤخراً على تصرف أثار دهشة البعض، وفي مكان يُعتبر مقدساً بالنسبة للمسيحيين.

فقد ذكر موقع " dasgelbeblatt" أن شاباً دخل بعد وقت قصير من عيد الميلاد إلى كنيسة بالقرب من مدينة فولدا، والتي تقع في ولاية هسن الألمانية، وبدأ يتجول في الكنيسة. وأضاف الموقع الألماني أن الشاب أخذ الكتاب المقدس، ووضعه في حقيبة ظهر كانت بحوزته. وتابع أن الشاب (29 عاماً) لم يتوقف فقط عند هذا الحد بل تناول أيضاً وجبة فطوره في الكنيسة بكل هدوء وسط دهشة بعض الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الكنيسة.

في المقابل، أوضحت الشرطة في بيان صحفي أنها بالاعتماد على شهود عيان، تمكنت في نفس اليوم الذي سرق فيه الشاب الكتاب المقدس من الكنيسة، من تحديد هويته ومكان تواجده. وأضافت أنها عثرت أيضاً على أشياء أخرى سرقها نفس الشخص من كنائس أخرى وفي مناطق متفرقة. فيما أشار موقع "extratipp" الألماني إلى أن السارق مدمن مخدرات ومعروف لدى الشرطة. ولا يعرف حتى الآن السبب، الذي دفع هذا الشاب للقيام بعملية السرقة.

ر.م/ع.ج.م