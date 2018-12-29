 ألمانيا ـ تصرف لص داخل الكنيسة يثير ذهول الحاضرين! | عالم المنوعات | DW | 02.01.2019

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منوعات

ألمانيا ـ تصرف لص داخل الكنيسة يثير ذهول الحاضرين!

لم تمنع المكانة التي ترمز لها الكنيسة شخصاً من القيام بعميلة سرقة داخلها. السارق لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بتصرف أثار دهشة بعض الحاضرين، فيما تمكنت الشرطة من تحديد هوية ومكان السارق، الذي لا يعرف سبب قيامه بذلك.

Dom zu Worms 009 (DW/Maksim Nelioubin)

صورة رمزية.

مع حلول السنة الجديدة، يحاول الكثير من الناس طوي صفحة السنة الماضية، وبداية سنة آخرى بأهداف وتوقعات تكون غالباً عالية السقف، وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة وفي أقرب الأوقات. بيد أن، شخصاً في ألمانياً أقدم مؤخراً على تصرف أثار دهشة البعض، وفي مكان يُعتبر مقدساً بالنسبة للمسيحيين.

مختارات

فشل لص في تنفيذ عملية سرقة داخل أحد البيوت بألمانيا بسبب يقظة قطة صاحبة البيت. ولجأت القطة إلى طريقة ذكية لإثارة إنتباه صاحبة البيت إلى اللص. التفاصيل في هذا المقال. (07.03.2018)

أدانت محكمة ألمانية رجلين بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب سرقتهما أكثر من 100 مرحاض متنقل من شركة للصرف الصحي يعملان فيها. اللصان فقدا عملهما وسيضطران لتسديد ثمن المراحيض المسروقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 70 ألف يورو. (07.11.2018)

فقد ذكر موقع " dasgelbeblatt" أن  شاباً دخل بعد وقت قصير من عيد الميلاد إلى كنيسة بالقرب من مدينة فولدا، والتي تقع في ولاية هسن الألمانية، وبدأ يتجول في الكنيسة. وأضاف الموقع الألماني أن الشاب أخذ الكتاب المقدس، ووضعه في حقيبة ظهر كانت بحوزته. وتابع أن الشاب (29 عاماً) لم يتوقف فقط عند هذا الحد بل تناول أيضاً وجبة فطوره في الكنيسة بكل هدوء وسط دهشة بعض الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الكنيسة.

في المقابل، أوضحت الشرطة في بيان صحفي أنها بالاعتماد على شهود عيان، تمكنت في نفس اليوم الذي سرق فيه الشاب الكتاب المقدس من الكنيسة، من تحديد هويته ومكان تواجده. وأضافت أنها عثرت أيضاً على أشياء أخرى سرقها نفس الشخص من كنائس أخرى وفي مناطق متفرقة. فيما أشار موقع "extratipp" الألماني إلى أن السارق مدمن مخدرات ومعروف لدى الشرطة. ولا يعرف حتى الآن السبب، الذي دفع هذا الشاب للقيام بعملية السرقة.

ر.م/ع.ج.م

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

حوالي 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، ويحرص اللصوص على اختيار سياراتهم المفضلة بعناية. ولذلك تحظى بعض الموديلات بالاهتمام من قبل اللصوص وخاصة السيارات غالية الثمن والتي تلاقي رواجا كبيرا في السوق أو التي يسهل سرقتها. (24.06.2015)  

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