ألمانيا ـ تسعة آلاف تأشيرة لم شمل لعوائل الحاصلين على الحماية الثانوية

منذ أن سمحت الحكومة الألمانية للحاصلين على الحماية الثانوية بلم شمل عوائلهم مجدداً في آب / أغسطس 2018، حصل حوالي 9تسعة آلاف شخص من عوائل أولئك اللاجئين على تأشيرات لدخول إلى ألمانيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الخارجية أن 8758 شخصاً من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية حصلوا على تأشيرات لدخول البلاد، وذلك منذ فتح مجال لم شمل العوائل لهؤلاء الأشخاص في آب/ أغسطس 2018 وحتى نهاية حزيران / يونيو 2019.

وكانت الحكومة الألمانية قد علقت حق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية في آذار/ مارس 2016، ولم يشمل هذا التعليق الحاصلين على حق اللجوء التام وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين.

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ولم يتم السماح للحاصلين على الحماية الثانوية بلم شمل عوائلهم إلا مع بداية آب/ أغسطس 2018 بعد مفاوضات طويلة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، بشرط ألا يتجاوز عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد في إطار لم الشمل هذا 1000 شخص شهرياً.

وتقدم عوائل الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا طلب الالتحاق بهم في الممثليات الألمانية في الخارج، لتقوم بعدها دوائر الأجانب في المناطق التي يعيش فيها أولئك اللاجئون بدراسة الطلب وتحويله إلى المكتب الإداري الاتحادي الذي يصدر القرار النهائي حول الطلب.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

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