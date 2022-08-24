ألمانيا ـ تسرب غاز سام يمكن أن يسبب "تهيجًا للجهاز التنفسي"

قالت الشرطة الألمانية إن ما لا يقل عن 16 شرطياً نقلوا إلى المستشفى يوم الثلاثاء بعد أن بدأ سائل سام في التسرب في موقع صناعي بمدينة مانهايم بغرب ألمانيا نتج عنه انبعاثات غازية.

وقالت الشرطة إن عناصرها اشتكوا من السعال الشديد وتهيج الجهاز التنفسي من بين أعراض أخرى، حسبما قال متحدث باسم الشرطة.

وقالت صحيفة مانهايمر مورغن المحلية أن سحابة من الغاز يبلغ ارتفاعها 150 مترًا (492 قدمًا) كانت تغطي المكان، وأن الغاز النتائج عن الحادث يمكن أن يسبب تهيجًا للجهاز التنفسي، واضافت أن الأمور بدأت في التحسن مع تواصل جهود السيطرة على عملية التسريب التي حدثت إثر وقوع تفاعل كيميائي في حاوية بميناء مانهايم.

وتسمر عمليات إطفاء الحاوية بالمياه وتبريدها في محاولة لتقليل الأبخرة المتصاعدة وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن السائل المتسرب يمكن أن يؤدي إلى إنتاج أبخرة سامة أو منهكة.

وطُلب من السكان في دائرة نصف قطرها 1300 متر من الموقع، في حي مولوهافن بالمدينة، إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل. ولم تذكر السلطات المعنية علناً طبيعة المادة التي تسربت، غير أن هناك تقارير تفيد بأن لها رائحة نفاذة.

وقالت سلطات المدينة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "بعد تسرب المواد الخطرة إلى مبنى صناعي في مولاوهافن مانهايم ، تتواصل العملية على نطاق واسع"، مؤكدة أنه "لا تزال هناك رائحة كريهة في منطقة جونغبوش ووسط المدينة ومناطق غرب نيكارستادت."

ولم تجد قياسات الهواء في مواقع مختلفة بالمدينة أي مستويات مرتفعة للغازات أثناء الليل.

وفقًا للتحقيقات، فإنه يعتقد حدوث تحلل ذاتي لمادة الهايدروسالفايت كانت مخزنة في حوالي 200 برميل (وهو عامل مساعد يستخدم في صناعة النسيج بغرض التبييض)، نتج عنها إطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت وأملاح الكبريت الأخرى.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب ا)