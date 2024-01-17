  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
مناخألمانيا

ألمانيا ـ تساقط كثيف للثلوج يعرقل حركة الطيران والقطارات

١٧ يناير ٢٠٢٤

أدت التحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية، فيما أغلقت المدارس وتوقفت حركة القطارت في عدد من مناطق البلاد.

https://p.dw.com/p/4bMo1
صورة من ألمانيا بتاريخ 16 يناير 2024
من المتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غرب المانيا ووسطها ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمترا صورة من: Soeren Stache/picture alliance/dpa

قالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت الألماني اليوم (الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني 2024) إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية. كما حذر مطار ميونيخ صباح اليوم من "قيود كبيرة في خدمة الطيران" بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة. ونصحت شركة الطيران الوطنية لوفتهانزا الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.

في الوقت نفسه أعلن متحدث باسم شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت  تعذر إقلاع الطائرات من المطار منذ ظهر اليوم، وقال المتحدث إنه لم يعد من الممكن إزالة الجليد عن الطائرات بشكل آمن بسبب استمرار الأمطار المتجمدة. 
 

صورة من مطار فرانكفورت بتاريخ 16 يناير 2024
تعذر إقلاع طائرات من مطار فرانكفورت إذ لم يعد من الممكن إزالة الجليد عن الطائرات بشكل آمن بسبب استمرار الأمطار المتجمدة. صورة من: Boris Roessler/dpa/picture alliance

يتوقع بأن تصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غرب المانيا ووسطها ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمترا وظروف طرق جليدية خاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ. وأفادت شرطة الولاية هناك عن "تراكم للحوادث" على الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" إنها تبطئ حركة قطاراتها العالية السرعة بسبب الظروف الصعبة. وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية والمسافات الطويلة، خاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت بغرب البلاد.

ألمانيا .. فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

واستعد رجال الإطفاء وغيرهم من الأجهزة في راينلاند بفالس بجنوب غرب البلاد لسلسلة من حوادث الطرق وحالات الطوارئ الأخرى من خلال استدعاء المزيد من الموظفين والمركبات. وحضوا سائقي السيارات على عدم سلوك الطرق إلا للضرورة القصوى. وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا، أُغلقت المدارس تحسبا لظروف الشتاء الخطيرة.

ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة، خاصة في وسط وجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته خدمة الطقس الألمانية. ويتوقع أن تؤثر تلك الأجواء على كامل أوجه الحياة. وحذر خبراء الأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم من خطر شديد للجليد الأسود في الجنوب الغربي وانتشار الجليد الأسود على نطاق واسع في النصف الجنوبي من البلاد اليوم. ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة في غرب ووسط ألمانيا.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

Deutschland Niedrigwasser im Rhein

التغير المناخي يهدد وجود نهر الراين!

التغير المناخي يهدد وجود نهر الراين!

بات نهر الراين، الذي يعتبر شريان حياة وخط نقل رئيسي في أوروبا في خط، فقد حذر باحثون من أنه خلال ثلاثين عاما قد لا يبقى نهر الراين على حاله الذي نعرفه حاليا.
طبيعة وبيئة٧ أكتوبر ٢٠٢٣
أحد القطارات السريعة متوقف في محطة ميونيخ الرئيسية 02.12.2023

عاصفة ثلجية.. توقف القطارات والنقل الجوي وتأجيل مباراة بايرن

عاصفة ثلجية.. توقف القطارات والنقل الجوي وتأجيل مباراة بايرن

أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى شل حركة النقل، كما تم إلغاء مباراة بايرن ضد يونيون برلين في البوندسليغا. وبسبب تساقط الثلوج من المتوقع تمديد إغلاق مطار ميونخ، في حين ناشدت السلطات المواطنين توخي الحذر.
طبيعة وبيئة٢ ديسمبر ٢٠٢٣
طقس سيء يضرب مناطق واسعة من ألمانيا

عاصفة ثلجية تضرب ألمانيا.. إلغاء رحلات قطارات ومباريات

عاصفة ثلجية تضرب ألمانيا.. إلغاء رحلات قطارات ومباريات

ضربت عاصفة من الثلوج ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية صحبتها رياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ما أدى لتعطل شبه كامل في حركة القطارات بعدة مدن وولايات في أماكن مختلفة من البلاد.
٧ فبراير ٢٠٢١