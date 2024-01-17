ألمانيا ـ تساقط كثيف للثلوج يعرقل حركة الطيران والقطارات

أدت التحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية، فيما أغلقت المدارس وتوقفت حركة القطارت في عدد من مناطق البلاد.

قالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت الألماني اليوم (الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني 2024) إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية. كما حذر مطار ميونيخ صباح اليوم من "قيود كبيرة في خدمة الطيران" بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة. ونصحت شركة الطيران الوطنية لوفتهانزا الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.

في الوقت نفسه أعلن متحدث باسم شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت تعذر إقلاع الطائرات من المطار منذ ظهر اليوم، وقال المتحدث إنه لم يعد من الممكن إزالة الجليد عن الطائرات بشكل آمن بسبب استمرار الأمطار المتجمدة.



تعذر إقلاع طائرات من مطار فرانكفورت إذ لم يعد من الممكن إزالة الجليد عن الطائرات بشكل آمن بسبب استمرار الأمطار المتجمدة. صورة من: Boris Roessler/dpa/picture alliance

يتوقع بأن تصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غرب المانيا ووسطها ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمترا وظروف طرق جليدية خاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ. وأفادت شرطة الولاية هناك عن "تراكم للحوادث" على الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" إنها تبطئ حركة قطاراتها العالية السرعة بسبب الظروف الصعبة. وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية والمسافات الطويلة، خاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت بغرب البلاد.

ألمانيا .. فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واستعد رجال الإطفاء وغيرهم من الأجهزة في راينلاند بفالس بجنوب غرب البلاد لسلسلة من حوادث الطرق وحالات الطوارئ الأخرى من خلال استدعاء المزيد من الموظفين والمركبات. وحضوا سائقي السيارات على عدم سلوك الطرق إلا للضرورة القصوى. وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا، أُغلقت المدارس تحسبا لظروف الشتاء الخطيرة.

ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة، خاصة في وسط وجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته خدمة الطقس الألمانية. ويتوقع أن تؤثر تلك الأجواء على كامل أوجه الحياة. وحذر خبراء الأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم من خطر شديد للجليد الأسود في الجنوب الغربي وانتشار الجليد الأسود على نطاق واسع في النصف الجنوبي من البلاد اليوم. ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة في غرب ووسط ألمانيا.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)