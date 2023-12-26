ألمانيا ـ تزايد خطر الفيضانات بعد ارتفاع منسوب مياه الأنهار

يزداد خطر الفيضانات في عدّة مناطق ألمانية إثر ارتفاع مستوى مياه أنهار كثيرة من جرّاء تساقطات غزيرة وذوبان كثل ثلجية ضخمة بسبب درجات الحرارة غير العادية في هذا الفصل، وفق ما أفادت الهيئة الألمانية للكوارث.

أجلي سكان حيّ في منطقة رينتلن في ولاية ساكسونيا السفلى (نيدرزاكسن) في شمال ألمانياليل الإثنين / الثلاثاء (25/26 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بسبب خطر أن تفيض مياه نهر فيزير في الموقع الذي اعتُبر "كبيرا جدّا"، وفق ما كشفت الهيئة الفدرالية الألمانية للوقاية من الكوارث(بي بي كاي). وقبل يوم من ذلك، اضطر نحو 500 شخص يقطنون في هيرينغن وفينديهاوزن على ضفاف نهر هيلمي في ولاية تورينغن (الشرق) إلى مغادرة منازلهم في ظلّ ارتفاع مستوى المياه الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

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وكتب بودو راميلو رئيس الحكومة المحلية في تورينغن على حسابه في "اكس" ("تويتر" سابقا) أن "فينديهاوزن مغمورة بالمياه". وفي دائرة لير في ولاية ساكسونيا السفلى، احتشد المئات من عناصر الإسعاف مساء الإثنين لتثبيت مصدّات الفيضانات التي أصبحت "شديدة الرخاوة" في بعض المناطق بواسطة أكياس من التراب، بحسب ما قال دومينيك يانسين الناطق باسم خدمة الإسعاف المحلية.

ويزداد خطر الفيضانات أيضا في غرب ألمانيا وجنوبها حيث مستويات المياه في المجاري المائية تناهز نسبا قياسية في بعض المناطق، وذلك من جراء تساقطات غزيرة في فترة عيد الميلاد وذوبان الثلوج بسبب درجات حرارة تعتبر مرتفعة للموسم. ودعت السلطات سكان تلك المناطق إلى تفادي الاقتراب من مجاري المياه ومصدّات الفيضانات.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب)