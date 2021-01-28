ألمانيا ـ تراجع في نسبة حدوث إصابات جديدة بكورونا المستجد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس (28 يناير/كانون الثاني) تراجعا فيما يسمى بنسبة حدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار سبعة أيام للمرة الأولى في ألمانيا منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي. وأوضح المعهد أنه تم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين كل 100 ألف مواطن بألمانيا في غضون أسبوع في مكاتب الصحة في ألمانيا.

وبذلك تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال 7 أيام بقيمة النصف تقريبا بعدما وصل إلى ذروته قبل فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، عندما بلغ 6ر197 في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي.

ووضعت السلطات الألمانية نسبة 50 حالة إصابة لكل 100 ألف كمعيار لتخفيف القيود.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 0.87، فيما بلغ أول أمس الثلاثاء 0.88، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لإجمالي 87 شخصا آخرين.

وعلى صعيد الإحصائيات اليومية أوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 17 ألفا و553 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد، فضلا عن أكثر من 900 حالة وفاة.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي بلغ 20 ألفا و398 حالة إصابة، فضلا عن 1013 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل أعلى قيمة لحالات الوفاة خلال يوم واحد بألمانيا في 14 كانون ثان/يناير الجاري بإجمالي 1244 حالة. وتم تسجيل أعلى قيمة لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد بألمانيا في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي بإجمالي 33777 حالة إصابة.

مشاهدة الفيديو 02:19 شارك 20 حالة في برلين مصابون بفيروس كورونا المتحور إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oOcr الحكومة الألمانية ترى "خطرا جسيما جدا" في سلالة كورونا المتحورة

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في ألمانيا ارتفعت بذلك إلى مليوني و178 ألفا و828 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثير من الإصابات لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل اليوم إلى 54 ألفا و913 حالة وفاة من بدء الجائحة.

من جهتها أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. بأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغت 18ر2 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 54 ألفا و498 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا إلى 04ر2 مليون شخص.

في سياق ذي صلة صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفرمن الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة من فيروس كورونا بحلول يوم الغد الجمعة.

هـ.د/ع.ج.م (د ب أ)