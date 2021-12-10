ألمانيا ـ تراجع جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ " للأمراض المعدية اليوم (الأحد 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021) ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانياإلى ستة ملايين و509.863 بعد تسجيل 32.646 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 105.638 بعد تسجيل 132 حالة جديدة.

أما عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، فقد بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 390.9، فيما كان يبلغ أمس 9.402، وقبل أسبوع 439.2. يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 263.7.

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وتم تسجيل 42 ألفا و55 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 94 حالة وفاة. لكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

عالميا، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7.269 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 41.8 مليار جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 269 مليونا و 728 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و301 ألف حالة وفاة.

في سياق متصل، قال باحثون إسرائيليون السبت إنهم وجدوا أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر/ب يونتك وفرت حماية كبيرة من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون. وقدمت فايزر وبيونتك قبل أيام نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة أوميكرون.

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وقارنت الدراسة، التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، دماء 20 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر. وقالت جيلي ريجيف يوشاي مديرة وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي للصحفيين "من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد أوميكرون، في حين أن لديهم بعضا من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا". وأضافت "النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد (المقاومة للسلالة) بنحو مئة مرة. وتقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة. وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال". ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب أفريقيا وجدت أن بإمكان السلالة أوميكرون أن تصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)