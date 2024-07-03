ألمانيا ـ تحقيق في هتافات عنصرية محتملة من مشجعين نمساويين

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقا للاشتباه في وجود هتافات عنصرية من مشجعين نمساويين قبل مباراة منتخب بلادهم ضد تركيا في منافسات يورو 2024. وسُمعت هتافات "أخرجوا الأجانب" و"ألمانيا للألمان" على أنغام أغنية (لامور توجور).

أكدت الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها بدأت التحقيق في شبهة وجود هتافات عنصرية من مشجعين نمساويين قبل مباراة منتخب بلادهم ضد تركيا في منافسات يورو 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

وتم سماع المشجعين في إحدى المحطات التلفزيونية السويسرية وهم يهتفون "أخرجوا الأجانب" و"ألمانيا للألمان" في وسط مدينة لايبزيغ، وذلك على أنغام أغنية (لامور توجور)، التي دائما ما ترددها الجماهير النمساوية خلال لقاءات منتخب بلادها.

وانتهت المباراة بفوز تركيا 2-1 على النمسا والتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

وكان الاتحاد النمساوي لكرة القدم طلب في البداية تشغيل الأغنية في الملاعب بعد الانتصارات في مباريات الفريق بأمم أوروبا، لكنه سحبها بعد تزايد الحوادث العنصرية حول الأغنية في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية.

وتسببت هذه الأحداث في غضب عارم في ألمانيا بعد انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت. وبدأت الشرطة في عدة ولايات ألمانية تحقيقات جنائية للاشتباه في التحريض على الكراهية.

وأثار مقطع فيديو لمحتفلين خارج إحدى الحانات في جزيرة سولت في بحر الشمال وهم يهتفون "اخرجوا الأجانب - ألمانيا للألمان" على أنغام الأغنية، إدانات واسعة النطاق وتصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)