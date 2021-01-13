ألمانيا ـ تجهيز 10 آلاف جندي للمساعدة في إجراء فحوص كورونا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارنباور، اليوم الأربعاء (13 يناير/كنون الاثني 2021) إن الجيش الألماني مستعد للدعم على المدى القصير بما يصل إلى 10 جندي وجندية للمساعدة في اختبارات في دور الرعاية والمسنين "إذا تم استدعاؤنا".

وقالت، رئيسة حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن :"الضعفاء بالذات يحتاجون الآن في الجائحة إلى مساعدتنا، ولهذا فإن الجيش الألماني مستعد للدعم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة إن هذا العرض من شأنه أن يخفف من الأعباء الموضوعة على كاهل أطقم التمريض، مشيرا إلى أن وزيرة الدفاع ترى أن الوقت الذي يمر أكثر من اللازم وأن الأشخاص كبار السن والمحتاجين إلى الرعاية سيتعرضون للخطر على نحو خاص إذا لم يتم إجراء اختبارات بشكل مستمر داخل دور الرعاية والمسنين.

يذكر أن الجيش الألماني يقدم الدعم حاليا داخل 267 دارا للرعاية والمسنين بـ1156 جنديا، وكان الجيش قد رفع في العام الماضي فرقة الجنود المخصصة لتقديم المساعدات في مكافحة كورونا إلى 20 ألف جندي وجندية. ويُسْمَح للجنود، وفقا للتعليمات، بتسليم وأخذ المسحات المخصصة للاختبارات السريعة.

وفي سياق متصل أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 758 ألفا و93 شخصا، وفقا لبيانات الولايات الألمانية الست عشرة، وتختلف كثافة التطعيمات من ولاية إلى ولاية.

وبعد جرعات لقاح بيونتيك وفايزر، بدأ هذا الأسبوع تسليم جرعات موديرنا.

وحسب بيانات المعهد، فإن أكثر الأشخاص (ما يزيد عن 366 ألف شخص) تم تطعيمهم لأسباب تتعلق بمنهتهم حيث يعمل هؤلاء كأطباء أو أطقم طبية أو داخل دور الرعاية ودور المسنين والذين يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالعدوى. كما تم تطعيم أكثر من 285 ألف شخص من نزلاء دور الرعاية، ويمكن منح التطعيمات في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر أو لأسباب طبية.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 1.97 مليون حالة تقريبا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد 19 إلى 42 ألفا و889 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1,62 مليون شخص.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)