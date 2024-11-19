بيستوريوس يُبقي موقفه غامضا بشأن الترشح لمنصب المستشارية

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في سلسلة فعاليات "الناس في أوروبا" التي نظمتها مجموعة "بايرن" الإعلامية في باساو: "فيالسياسة لا يجب مطلقا استبعاد أي شيء، بغض النظر عما يدور حوله الأمر"، وأضاف مازحا: "الشيء الوحيد الذي يمكنني استبعاده بالتأكيد هو أنني سأصبح البابا".

وشدد وزير الدفاع على أنالمستشار أولاف شولتس، المنتمي لنفس الحزب، قام بعمل جيد حقا، وأضاف: "شولتس يريد الاستمرار، وهذا هو أكثر الأمور طبيعية في العالم". ويدور جدل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي حاليا حول ما إذا كان ينبغي أن يترشح بيستوريوس، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي، لمنصب المستشار في الحملة الانتخابية بدلا منشولتس.

بيستوريوس: في السياسة لا يجب استبعاد أي شيء

وقال بيستوريوس: "أولا، بما أنني شخص مخلص للغاية، وثانيا، بما أن خطة حياتي لم تكن تتضمن أن أصبح وزيرا للدفاع أو حتى مستشارا اتحاديا، فإنني لن أقول لنفسي مطلقا: سأفعل ذلك، سأنافس الآن. لا، لن تسمعوا مني ذلك. أنا جندي في الحزب".

وأضاف بيستوريوس: "هذا ليس جزءا من خطة حياتي، ولكي أكون صادقا، لا ينبغي أن يكون كذلك". وتحدث الوزير أيضا عن أمور شخصية، حيث ذكر أنه يبلغ من العمر الآن 64 عاما، وقد فقد زوجته الأولى بسبب السرطان، ثم تزوج زواجا سعيدا مجددا ولديه طفلان وحفيدان. وأشار بيستوريوس إلى أنه يمكن للمرء أيضا أن يتخيل أنه قد يقرر شيئا آخرا، مضيفا أنه يود لذلك أن يبقي هذا القرار مفتوحا.

ع.ش/ح.ز (د ب أ)