 ألمانيا ـ بدء تطبيق قيود أكثر صرامة لمواجهة كورونا في عدة ولايات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ بدء تطبيق قيود أكثر صرامة لمواجهة كورونا في عدة ولايات

تنضم اليوم 8 ولايات ألمانية إلى تطبيق قيود أكثر تشديدا لمواجهة تفشي وباء كورونا خاصة مع انتشار متحور "اوميكرون". يأتي ذلك غداة خروج مظاهرات في عدة ولايات احتجاجا على قيود مكافحة الوباء وضد خطط فرض التطعيم بشكل إلزامي.

عناصر من الشرطة في مدينة مانهايم خلال تظاهرة رافضة لقيود (14/12/2021)

تبدأ عدة ولايات ألمانية تشديد القيود على التواصل البدني للحد من انتشار فيروس كورونا فيما اندلعت مظاهرات رفضاً لقيود كورونا

 

تبدأ ثمان ولايات ألمانية اليوم الثلاثاء (28 ديسمبر/كانون أول 2021) تطبيق قيود أكثر صرامة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وسط موجة متصاعدة من الإصابات سيما في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون". وتنضم هه الولايات إلى الولايات الأخرى التي سبق لها فرض قيود مشابهة.

 

مختارات

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار متحور أوميكرون الجديد. وقد تم الاتفاق بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات على قيود ستدخل قريباً حيز التنفيذ.

شددت ألمانيا قواعد دخول البلاد للقادمين من مناطق متحورات كورونا، والزمتهم بتقديم اختبار "بي سي آر". ويرى خبراء أن الإجراءات الجديدة غير كافية فيما تظاهر آلاف ضد قيود كورونا، بينما المستشارشولتس له هدف طموح.

وسيواجه الأشخاص الذين يعيشون في ولايات بافاريا وبرلين وهيسن وشمال الراين ـ وستفاليا وسارلاند وساكسونيا وشليسفيغ هولشتاين وتورينغن قيوداً جديدة على الاتصال البدني. وهناك تدابير مماثلة في معظم أنحاء البلاد، حيث تسعى السلطات الصحية إلى منع انتشار متحور كورونا الجديد (أوميكرون) الأكثر قابلية للإنتشار.

واحتجاجاً على التدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس استمرت المظاهرات الاحتجاجية في عدة مدن وولايات ألمانية، وأيضاً للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي.

واتفق القادة الاتحاديون وقادة الولايات في 21 كانون الاول/ديسمبر على فرض المزيد من القيود بحلول 28 كانون أول/ديسمبر، مع مسؤولية  كل ولاية على حدة في تنفيذ القواعد الجديدة وفرض مزيد من القيود على الحياة الخاصة والعامة.

ويخشى المسؤولون من موجة أخرى من الإصابات في العام الجديد، مع تزايد المخاوف من المتحور الجديد، الموجود الآن في جميع الولايات الألمانية الـ 16.

 وتشمل الإجراءات المشددة وضع حد أقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات الخاصة، من الذين تم تطعيمهم أو تعافوا، بحدود 10 أشخاص، واستثناء الأطفال حتى سن 14 عاماً، كما ستقام الفعاليات الرياضية الكبرى كمباريات الدوري الألماني دون جمهور، فيما ستغلق النوادي الليلية والمراقص أبوابها ابتداءاً من نفس التاريخ. وتشمل الإجراءات الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا. 

ووفقا لمعهد روبرت كوخ ، فإن غالبية الإصابات لا تزال ناجمة عن المتحور دلتا، لكن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون زاد بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

ووفقا للمعهد المختص بأبحاث الفيروسات والأمراض المعيدة وغير المعدية، فقد سُجلت خلال الأربعة وعشرين الساعة الماضية 21.080 حالة إصابة جديدة، مقابل 23.428 مقارنة باليوم السابق، فيما بلغ المعدل الأسبوعي 215.6 لطل مئة ألف شخص، تراجعا من 222.7 في اليوم السابق.

وسجل المعهد 372 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 462 وفاة يوم الثلاثاء الماضي. وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و62 ألفا و369 حالة، ويمكن أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بصورة واضحة نظرا لأن الكثير من حالات العدوى لا يتم ملاحظتها. 

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة 6 ملايين و217 ألف و800 شخص فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بالعدوى إلى 110 ألف و805 شخص. 
 

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:23

ألمانيا .. قيود أشد صرامة لكبح متغير أوميكرون

مختارات

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

يرتبط ديسمبر/ كانون الأول في ألمانيا ارتباطا وثيقا بأعياد الميلاد. بحث حثيث عن هدايا مناسبة واستمتاع بأجواء عائلية تتفق مع الشتاء والثلوج التي تتساقط في معظم المناطق، واحتفال للعام الثاني في ظل إجراءات صحية بسبب كورونا.  

مواضيع ذات صلة

Stühle im Außenbereich eines Restaurants sind auf dem Liebfrauenplatz vor dem Dom gestapelt. Die Landesregierung verständigt sich auf Lockerungen der Coronaregeln, sofern der Inzidenzwert unter 100 liegt. So dürfen z. B. Restaurants und Cafés in Rheinland-Pfalz ab Montag (22. März) unter strengen Auflagen im Freien wieder öffnen. Kontaktbeschränkungen werden gelockert und auch das Terminshopping soll einfacher werden.

ألمانيا - اجتماع للولايات يناقش تقييد التواصل بسبب أوميكرون 21.12.2021

يلتقي اليوم رؤساء حكومات الولايات الألمانية لمناقشة تطور أوضاع فيروس كورونا في البلاد خاصة مع تصاعد حالات الإصابة بشكل متسارع، فيما يتوقع أن يتم تشديد الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة للحد من انتشار العدوى.

Themenbild Einsame Weihnachten 2020 in der Coronavirus Pandemie.Eine junge Frau mit Mundschutz,Maske sitzt an Heilig Abend alleine hinter ihrem Weihnachtsbaum und betrachtet und betrachtet Geschenke. MODEL RELEASED!

للسنة الثانية.. الجائحة تخيم على أجواء عيد الميلاد المسيحي 24.12.2021

لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.

13.12.2020, Hessen, Frankfurt/M.: Aufgrund der Corona-Pandemie und des zweiten harten Lockdowns bis zum 10. Januar 2021 ist der Roemerberg menschenleer. Weihnachtsbaum Bertl vor dem historischen Rathaus am Roemer sorgt nur fuer wenig weihnachtliche Stimmung. Normalerweise findet hier zu dieser Jahreszeit der Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr drohen es einsame Weihnachten zu werden.

ألمانيا.. فرض قيود بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون 21.12.2021

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار متحور أوميكرون الجديد. وقد تم الاتفاق بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات على قيود ستدخل قريباً حيز التنفيذ.