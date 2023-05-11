 ألمانيا ـ انطلاق محاكمة متهمين بالتخطيط لانقلاب وخطف وزير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2023

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أخبار

ألمانيا ـ انطلاق محاكمة متهمين بالتخطيط لانقلاب وخطف وزير

بدأت محاكمة خمسة أشخاص متهمين بتشكيل جماعة إرهابية للتخطيط لخطف وزير الصحة الألماني والإطاحة بحكومة برلين. وتقام المحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس بشمال غرب فرانكفورت.

بعض من ترستانة الأسلحة التي وجدها المحققون لدى أعضاء من حركة مواطنو الرايخ (الخامس من أبريل 2017)

بعض من ترستانة الأسلحة التي وجدها المحققون لدى أعضاء من حركة "مواطنو الرايخ" (الخامس من أبريل 2017)

بدأ اليوم (الأربعاء 17 مايو/ أيار 2023) في فرانكفورت بألمانيا محاكمة خمسة أشخاص ينتمونلجماعة "مواطنو الرايخ" المتطرفة، بتهم تتعلق بالتخطيط بالإطاحة بالحكومة الألمانية وباختطاف وزير الصحة. ويقول ممثلو الادعاء إن الجماعة تشكلت بهدف "إثارة أوضاع تشبه الحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف... وبالتالي التسبب في الإطاحة بالحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية".

وكان سيتم إقامة نظام حكومي سلطوي على حدود الإمبراطورية الألمانية السابقة. ووجدت هذه الأيديولوجية مكانا للتعبير عن نفسها في ألمانيا عبر حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة التي ترفض سلطة الدولة. ووفقا للائحة الاتهام، كان المدعي عليهم جزءا من جماعة الوطنيين المتحدين.

ارتفاع عدد المشتبه بهم في محاولة تنفيذ انقلاب في ألمانيا والسلطات تواجه بحزم

وكان هناك اعتقاد أنهم يخططون لزرع عبوات ناسفة، والتسبب في انقطاع طويل للكهرباء وخطف "رموز عامة بارزة" من بينها وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.  وجرى القبض على الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و56 عاما، في مواقع مختلفة بألمانيا في نيسان / أبريل 2022 وألقت السلطات القبض على امرأة عمرها 75 عاما في تشرين الأول / أكتوبر في 2022 وهم محتجزون من حينها. ويتهم الخمسة بالإعداد لعمل ينطوي على خيانة عظمى ضد الدولة. ويُعتقد أن ثلاثة من الرجال والمرأة كانوا زعماء الجماعة.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


مختارات

ألمانيا ـ ارتفاع عدد المشتبه بهم في قضية "مواطنو الرايخ"

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تصنيف منظمة شبابية تابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" حالة متطرفة مؤكدة

أعلن جهاز الاستخبارات الألمانية تصنيف منظمة الشباب التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنها منظمة يمينية متطرفة لكونها "تنشر مفهوما عرقيا للمجتمع قائما على افتراضات بيولوجية أساسية". ورد حزب البديل رافضا تلك الخطوة.

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