ألمانيا ـ انطلاق محاكمة متهمين بالتخطيط لانقلاب وخطف وزير

بدأ اليوم (الأربعاء 17 مايو/ أيار 2023) في فرانكفورت بألمانيا محاكمة خمسة أشخاص ينتمونلجماعة "مواطنو الرايخ" المتطرفة، بتهم تتعلق بالتخطيط بالإطاحة بالحكومة الألمانية وباختطاف وزير الصحة. ويقول ممثلو الادعاء إن الجماعة تشكلت بهدف "إثارة أوضاع تشبه الحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف... وبالتالي التسبب في الإطاحة بالحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية".

وكان سيتم إقامة نظام حكومي سلطوي على حدود الإمبراطورية الألمانية السابقة. ووجدت هذه الأيديولوجية مكانا للتعبير عن نفسها في ألمانيا عبر حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة التي ترفض سلطة الدولة. ووفقا للائحة الاتهام، كان المدعي عليهم جزءا من جماعة الوطنيين المتحدين.

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وكان هناك اعتقاد أنهم يخططون لزرع عبوات ناسفة، والتسبب في انقطاع طويل للكهرباء وخطف "رموز عامة بارزة" من بينها وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ. وجرى القبض على الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و56 عاما، في مواقع مختلفة بألمانيا في نيسان / أبريل 2022 وألقت السلطات القبض على امرأة عمرها 75 عاما في تشرين الأول / أكتوبر في 2022 وهم محتجزون من حينها. ويتهم الخمسة بالإعداد لعمل ينطوي على خيانة عظمى ضد الدولة. ويُعتقد أن ثلاثة من الرجال والمرأة كانوا زعماء الجماعة.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)