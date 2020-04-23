 ألمانيا ـ انطلاق جلسات أول محاكمة في العالم بشأن التعذيب في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2020

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أخبار

ألمانيا ـ انطلاق جلسات أول محاكمة في العالم بشأن التعذيب في سوريا

بدأت في ألمانيا أول محاكمة من نوعها لانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري، بمثول رجلين يعتقد أنهما عنصران سابقان في المخابرات السورية. منظمات حقوقية اعتبرتها "محاكمة تاريخية" و"علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب".

المتهم الرئيسي أنور ر. أمام محكمة مدينة كوبلنز الألمانية

المشتبه به الرئيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أنور ر. أمام محكمة مدينة كوبلنز الألمانية

 استمع رجلان يشتبه أنهما من أفراد أجهزة أمن الرئيس السوري بشار الأسد لاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي وجهتها لهما محكمة في مدينة كوبلنز الألمانية اليوم الخميس (23 أبريل/ نيسان 2020)، فيما وصفها محامون بأنها أول محاكمة في جرائم حرب ارتكبها ضباط سوريون.

ومثل أمام المحكمة أنور ر. المشتبه به الرئيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويتهمه القضاء الألماني بالمسؤولية عن  مقتل 58 شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين من نيسان/أبريل 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق.

مختارات

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يعتبر أكثر من 128.000 شخص في سجون جهاز المخابرات السوري في عداد المفقودين، وتم تعذيب الآلاف منهم حتى الموت. فيما تعتزم أوروبا الآن محاسبة جلادي نظام الأسد. (21.05.2019)

تعتبر نائبة رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية أن إلقاء القبض على ضابطين سابقين في المخابرات السورية "صيداً ثميناً" وبادرة لفتح ملفات الانتهاكات في سوريا. لكن كيف وصل الضابطان "اللاجئان"إلى ألمانيا؟ (14.02.2019)

وأنور ر. هو ضابط سابق بالمخابرات السورية، طلب اللجوء إلى ألمانيا قبل ست سنوات بعد أن غادر سوريا. وجلس المشتبه به اليوم الخميس، وهو أشيب ذو شارب ويرتدي نظارات وسترة سوداء، هادئا خلف حاجز زجاجي أُقيم ضمن قواعد الوقاية المرتبطة بأزمة تفشي جائحة فيروس كورونا. وشملت الاتهامات التي تُليت عليه اتهاما واحدا على الأقل بالاغتصاب وعدة اتهامات بالاعتداء الجنسي.

 كما مثل أمام المحكمة  إياد أ.  (43 عاما)، والذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم إلى هذا السجن بين الأول من أيلول/ سبتمبر و31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وأعاد مترجمون فوريون التهم باللغة العربية على المتهمين اللذين عرفا باسميهما الأولين فقط وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية. وأثنى المؤيدون للمحاكمة على تلك الإجراءات القضائية بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.

وتجري المحاكمة في ألمانيا عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح لدولة ما  بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم. وتقول منظمات غير حكومية إنها الوسيلة الوحيدة لمقاضاة مسؤولين لأن رفع أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية مستحيل بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو). 

واستند المحققون بصورة خاصة إلى إفادات ضحايا عانوا من شروط اعتقال "لا إنسانية ومذلة" بحسب القضاء وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تُعرض خلال المحاكمة صور من بين آلاف التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف عنه باسم مستعار هو "قيصر"، تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب، كما سيتعاقب شهود وضحايا سوريون للإدلاء بإفاداتهم.

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عمليات تعذيب وقتل في السجون السورية

وبحسب النيابة العامة الألمانية، فإن المعتقلين في سجن الخطيب الذين شارك العديد منهم في التظاهرات المطالبة بالحرية والديموقراطية التي شهدتها سوريا في سياق تحركات "الربيع العربي" اعتبارا من آذار/مارس 2011، تعرضوا "للكم والضرب بالعصي والأسلاك والجلد" كما خضعوا لـ"الصعق بالكهرباء". وتضيف أنه تم تعليق البعض بمعصميهم "بحيث لا يلامسون الأرض إلا برؤوس أقدامهم" و"استمرّ ضربهم في هذه الوضعية"، مشيرة كذلك إلى "حرمانهم من النوم لعدة أيام".

وقالت غوده ينسن، رئيسة لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) إن "من المهم تحقيق العدالة لجميع هؤلاء الضحايا". وأضافت في حديث لها مع DW إن تلك المحاكمة تعتبر "علامة مرجعية لدول أوروبية أخرى" وأوضحت ينسن أنه بالطبع كان من الصعب تقديم الأدلة اللازمة لإجراء محاكمة "لكن بسبب أزمة اللاجئين (...) نحن الآن في وضع يمكننا في الواقع من التحدث مع الشهود..". 

وقال فولفغانغ كاليك الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، المنظمة غير الحكومية الألمانية، لوكالة فرانس برس إن المحاكمة المحاطة بتدابير أمنية مشددة وستستمر حتى منتصف آب/ أغسطس على أقرب تقدير، تشكل "خطوة مهمة وبداية النظر في جرائم (النظام السوري) أمام محكمة عليا ألمانية".

"محاكمة تاريخية"

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة ستكون "بمثابة إنذار شديد اللهجة للذين يرتكبون حاليا تجاوزات في سوريا: لا أحد فوق القانون"، وهي ترى أنها "محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة المرتكبة في سوريا".

من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بـ"التاريخية"، و"خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا بصورة غير قانونية في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية"، حسب تعبير رئيسة القسم السياسي بالمنظمة يوليا دوخروف. وأضافت بأن "إن المحاكمة علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

ولم يشأ محامو المتهمين الإدلاء بأي تصريح قبل المحاكمة. غير أن بشار الأسد نفى ردا على سؤال حول محاكمة أنور ر. حصول أي أعمال تعذيب، في مقابلة أجرتها معه شبكة "آر تي" الروسية القريبة من الكرملين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام السوري.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، ك.إن.أ، رويترز)

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    مصر

    كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

    لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    تونس ولبنان

    شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

    استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

    قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


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