ألمانيا ـ انتقادات لتقييد المئات من طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم

انتقد حزب اليسار في البرلمان الألماني إجراء تقييد اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، وذلك خلال عمليات ترحيل جماعية إلى بلدانهم. ووصفت مسؤولة الشؤون الداخلية في كتلة اليسار في البرلمان الاتحادي الألماني، أولا يولبكه، عملية التقييد بالإجراء "القاسي للغاية ويدخل في إطار سياسية ترحيل مرعبة"، وفقا لما نقلته عنها مجموعة صحف "فونكه" الألمانية في برلين اليوم الخميس (31 كانون ثان/يناير 2019(.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد ردت على استفسار برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار بشأن إجراء تقييد اللاجئين المرحلين عن ألمانيا، حيث أكدت الوزارة وجود مثل هذه الحالات أثناء عمليات الترحيل الجماعية التي تتم متن طائرات مخصصة لهذا الغرض.

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وذكرت الوزارة في معرض ردها أن هناك حوالي 306 حالات من هذا النوع خلال العام الماضي2017، مؤكدة أن عملية التقييد تمت أثناء نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتها خلال النقل إلى المطار وخلال الرحلة برمتها وذلك إما برط اليدين أو الأرجل بوسائل مساعدة، أو بواسطة حزام الأمان. وجاء في الرد أيضا أنه تم في بعض الحالات وضع قناع على الفم. وقالت الوزارة إنه تم استخدام ما يسمى الحزام الرابط في اكثر من 216 حالة من قبل الشرطة الاتحادية المكلفة بتنفيذ إجراء الترحيل، فيما تم تقييد الأرجل في ثماني حالات.

وقالت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني أن استخدام هذه الوسائل الإجبارية من قبل الشرطة الاتحادية مسموح به. وفي كل حالة من تلك الحالات كانت هناك معلومات متوفرة لدى السلطات جعلت استخدام هذه الوسائل أمرا مطلوبا، حسب تعبير وزارة الداخلية ووفق ما نشرته الصحف.

ح.ع.ح/ع.ج.م(ك.ن.ب)