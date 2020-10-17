 ألمانيا ـ القطاعات الخاسرة والرابحة جراء العمل من المنزل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.10.2020

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سياسة واقتصاد

ألمانيا ـ القطاعات الخاسرة والرابحة جراء العمل من المنزل

قد يتحول العمل من المنزل إلى نمط عمل جديد في المستقبل. غير أن التوقف عن التنقل اليومي بين المدن الكبرى من قبل ملايين الناس، سيلحق أضراراً جسيمة بعدد من القطاعات الحيوية الأخرى.

شركات مسنفيدة وأخرى متضررة من ظاهرة العمل من البيت

شركات مستفيدة وأخرى متضررة من ظاهرة العمل من البيت

أثارت التجارب الجيّدة للعمل من المنزل خلال أزمة وباء كورونا، إعجاب العديد من أرباب الشركات بشكل ملحوظ. حول نتائج استطلاع شمل 1800 شركة تحدث دانيال إردسيك، الخبير والباحث في مجال الاقتصاد الرقمي من مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، لـ DW قائلا: "نظراً للتجارب والنتائج الجديدة، تخطط العديد من الشركات الاستعانة بالعمل من المنزل بشكل مكثف حتى بعد الأزمة".

مختارات

تسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في غلق المدارس في ألمانيا و عدة دول أخرى. يضطر التلاميذ للجلوس في المنزل وحضور دروسهم عبر شبكة الانترنت. لكن الأمر لا ينجح مع الجميع، فهل ألمانيا جاهزة للتعليم عن بُعد؟

غير أن المزيد من ساعات العمل من المنزل يعني أيضاً عدداً أقل من المسافرين إلى مراكز المدن، ما قد ينعكس  بالسلب على قطاعات أخرى، كما أظهر تحليل أجرته شركة التأمين المتخصصة في مجال التأمينات وإدارة الأزمات Altradius.

عن هذا الانعكاس السلبي مستقبلا، يحذر مايكل كارينبيرغ، المدير الإقليمي لقسم إدارة الأزمات في شركة التراديوس، من "ازدياد حالات الإفلاس" لدى بعض الشركات. فبالرغم من أن عددا منها لم يتكبد خسائر جسيمة في الإنتاجية، إلا أن القطاعات "التي تعتمد مبيعاتها على تنقل المسافرين بين المدن ومن موظفي المكاتب" شهدت ضررا بالغا وفق الخبير. 

 تكاليف إيجار باهضة ومكاتب شاغرة

حسب دراسة شركة التراديوس، أدت المكاتب الشاغرة منذ عدة أشهر بالعديد من الشركات إلى إعادة النظر في حساباتها. ما يطرح السؤال حول ما إذا كان من الضروري في المستقبل توفير مكان عمل دائم لكل موظف واستئجار مساحة لذلك. في كثير من الحالات، ستكون التكاليف مرتفعة للغاية، خاصة لدى الشركات الكبرى، التي غالباً ما تصل نفقات الإيجار السنوية لديها إلى عدة ملايين يورو. نتيجة لذلك، من غير المرجح أن تمدد العديد من الشركات عقود إيجارها الحالية في السنوات القادمة. وهذا بدوره، قد يقلل بشكل كبير من عائدات شركات السكن، خاصة في ظل غياب تصور لإعادة استخدام مربح للمساحة الفارغة.

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العواقب الاجتماعية لكورونا

العواقب تطال المستثمرين أيضاً

إلى جانب مستثمري القطاع الخاص، ينظم العديد من المستثمرين الكبار إلى قائمة ضحايا هذا التطور.وعلى رأسها تأتي البنوك وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار وصناديق الرعاية ووكالات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين الصحي وشركات إدارة الأصول والكنائس والجمعيات والمؤسسات. هؤلاء قد يتكبدون خسائر كبيرة في الإيرادات.

صناعة الورق، قطاع المطاعم و صناعة النسيج

من القطاعات الأخرى المتضررة من نمط العمل من المنزل، قطاع الصناعة وعلى رأسها تأتي صناعة الورق. وفق تحليل التراديوس سرّع العمل من المنزل أيضاً من رقمنة العمليات المكتبية، خاصة أن الطلب على ورق الطابعة انخفض بكثير عن ذي قبل. الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على هذا القطاع الذي كان مهدداً من خطر الإفلاس العام الماضي.

 وباء كورونا والتوسع في العمل من المنزل، عوامل أدت أيضاً إلى تقليل عدد وجبات غداء العمل ورحلات العمل بشكل كبير، فاجتماعات العمل والمفاوضات تجرى اليوم و بشكل متزايد عبر مؤتمرات الفيديو أو عبر الهاتف. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، وبقيت المكاتب فارغة فهذا يعني تراجع الطلب على وجبات الغداء عن ذي قبل وانخفاض دائم في مبيعات أرباب المطاعم.

عطفا على ذلك، تنخفض الحاجة إلى الملابس الخاصة بالعمل مثل البدلات، وربطات العنق أو الأزياء الرسمية. هذا بدوره له تأثير كبير على مقدمي الخدمة الذين يحققون نسبة عالية من المبيعات الخاصة بأزياء العمل. ومن بين جميع الصناعات الألمانية، تصنف أتراديوس حالياً صناعة النسيج على أنها الأكثر عرضة للإفلاس.

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بصراحة ـ هل أضرت أزمة كورونا بحقوق المساواة بين الجنسين؟

صناعة السيارات، الورش ومحطات الوقود

توسيع دائرة العمل من المنزل على مستوى البلاد سيقلل بشكل كبير من حركة التنقل بشكل عام. وهذا بدوره سيشكل ضغطًا إضافيًا على قطاع صناعة السيارات، التي كانت في وضع صعب منذ حوالي عامين مع زيادة خطر الإفلاس بين العديد من الموردين. كما سيزداد الضغط على الورش ومحطات الوقود. وإذا اعتمد نمط العمل من المنزل بشكل أساسي في المستقبل، فإن ذاك سيجر معه عواقب على مزاولي الأعمال التجارية داخل المدن وكذا إضعاف تجار التجزئة على وجه الخصوص الذين لا يمتلكون قنوات بيع عبر الإنترنت وقد تضرروا في وقت سابق من إجراءات الإغلاق.

المستفيد من الأزمة

حسب تحليل التراديوس، ستستفيد قطاعات أخرى من التوسع الدائم للعمل من المنزل وهذا يشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والتي يمكنها بعد ذلك الاعتماد على مبيعات إضافية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والهواتف الثابتة والبرمجيات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

 من القطاعات الأخرى المستفيدة من هذه الأزمة أيضاً شركات توصيل المنتجات والخدمات للمنازل، بما في ذلك شركات بيع الأثاث على وجه الخصوص، حيث يتوقع إنشاء العديد من مكاتب العمل المنزلية.

كلاوس أولغيش/ إ.م

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


 

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