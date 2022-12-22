 ألمانيا ـ القبض على عنصر في الاستخبارات بشبهة التجسّس لحساب روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2022

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ألمانيا ـ القبض على عنصر في الاستخبارات بشبهة التجسّس لحساب روسيا

أمر النائب العام الألماني بالقبض على موظف في جهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني (بي إن دي) للاشتباه في خيانته الوطن ونقل معلومات هي من أسرار الدولة لـ"جهاز مخابرات روسي".

مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) (BND) في برلين

مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) (BND) في برلين

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه اليوم الخميس (22/12/2022) إصداره أمرا بالقبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" (BND) للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة للوطن.

وقال المدعي العام الاتحادي إن كارستن ل. اعتقل أمس الأربعاء على خلفية نقله معلومات إلى "جهاز مخابرات روسي". وتم تفتيش شقة ومكان عمل المشتبه به وشخص آخر.

وذكر بيان النيابة العامة أنها تشتبه في أن كارستن إل.  "نقل في عام 2022 معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي. ومحتوى هذه المعلومات من أسرار الدولة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 93 من القانون الجنائي".

ع.ج.م/ص.ش  (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

    قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

  • جاسوس صغير

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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  • تجسس لصالح الهند

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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