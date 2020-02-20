 ألمانيا ـ القبض على شاب بسبب تهديدات بالهجوم على مسلمين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ القبض على شاب بسبب تهديدات بالهجوم على مسلمين

كشفت السلطات الألمانية عن إلقاء القبض على شخص بسبب تهديده بشنّ هجوم لقتل عدد كبير من الناس وتحديدا من المسلمين، ولفت نظر الإعلام العالمي. وقد عثر في منزل الشاب، الذي كشف عن أهدافه في دردشة عبر الإنترنت، على أسلحة.

الشرطة ألقت القبض على المتهم والقضاء أصدر أمرا بغيداعه السجن الاحتياطي

الشرطة ألقت القبض على المتهم والقضاء أصدر أمرا بغيداعه السجن الاحتياطي

تجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد شاب منحدر من مدينة هيلدسهايم الألمانية أعرب في دردشة عبر الإنترنت عن رغبته في شنّ هجوم يودي بحياة العديد من الأفراد، لجذب أنظار الإعلام في كل أنجاء العالم.

 

مختارات

"مواطنو الرايخ" من الحركات اليمينية المتطرفة التي تتعقبها بقوة السلطات الأمنية الألمانية. حملة تفتيش ومداهمات جديدة ساهمت في العثور على مخزون كبير من الأسلحة ووثائق مزورة، إضافة لمزرعة حشيش. (28.05.2020)

حذرت لجنة مكافحة التمييز في مجلس أوروبا من التأثير المتزايد للسياسات القومية وارتفاع معدل كراهية الأجانب ومعاداة السامية والمسلمين في عموم أوروبا، ما يضع أوروبا أمام "حقيقة مرعبة". (27.02.2020)

وأعلن الادعاء العام في مدينة تسيله الألمانية صباح اليوم الاثنين أن المتهم 21/ عاما/ أشار من خلال الدردشة إلى مرتكب الهجوم اليميني المتطرف في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، معلنا أن هدفه هو قتل مسلمين.  

وبحسب البيانات، عثرت السلطات في منزل المتهم على أسلحة وفي أجهزته الإلكترونية على "ملفات ذات محتوى يميني متطرف". وتم إخراج المتهم من زنزانة الشرطة لإيداعه السجن الاحتياطي، بعد أن أصدرت محكمة لونيبيرغ أمراً بالقبض على الرجل بسبب تهديد السلم الاجتماعي من خلال إعلان نية في ارتكاب عمل جنائي باستخدام السلاح، وحيازة السلاح، والاشتباه في تمويل الإرهاب. وتتولى الهيئة المركزية لمكافحة الإرهاب التحقيقات في القضية.

يذكر أن السلطات الألمانية باتت تعتبر إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد.
 وقد وقعت عدة هجمات في الأشهر الماضية. ففي حزيران/يونيو 2019 اغتيل نائب محافظ مؤيد لاستقبال مهاجرين، في منزله. والمشتبه به قريب من أوساط النازيين الجدد.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 يوم عيد الغفران اليهودي حاول رجل قريب من اليمين المتطرف، الدخول إلى كنيس في هاله لتنفيذ هجوم، وعندما فشل في ذلك قتل امرأة وموظف مطعم قبل أن يعتقل.
وفي شباط/فبراير الماضي في هاناو قرب فرانكفورت قتل رجل عشرة أشخاص جميعهم من أصول أجنبية، وذلك في إطلاق نار مزدوج على حانات لتدخين الشيشة قبل أن ينتحر. كما تمّ إفشال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر الماضية.
ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب، إ ب د)

مشاهدة الفيديو 01:56

تاريخ جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا

مواضيع ذات صلة

Hannover | Nach Schüssen in Hanau - Gedenken der Opfer

اعتداء هاناو - بعد جديد وخطير لإرهاب اليمين المتطرف؟ 20.02.2020

أثار الاعتداء الذي شهدته مدينة هاناو الألمانية القلق في نفوس المهاجرين والجدل حول مصير التعايش في ألمانيا. جريمة الاعتداء جاءت بينما كانت الأنظار على المساجد باعتبارها هدف اليمين المتطرف، فهل هناك بعد جديد لهذه الجريمة؟

Symbolbild - Extremismus in Deutschland

"لا نخاف الموت".. تنامي خطر اليمين المتطرف في ألمانيا! 26.02.2020

إيديولوجية اليمين التطرف تشكل تهديدا كبيرا على المستوى العالمي، نظرا لسلسة الاعتداءات التي تم تنفيذها مؤخرا. وهكذا قادت دردشة خاصة إلى اعتقال "زعيم" مجموعة يمينية متطرفة تخطط لهجمات إرهابية في ألمانيا.

USA | Protest gegen den Tod von George Floyd in Washington

انقسام مجتمعي و"عسكرة" وبوادر حرب أهلية.. أمريكا على صفيح ساخن 04.06.2020

يلقي الكثيرون باللوم على ترامب في ما تشهده أمريكا من انقسام مجتمعي يكاد يصل إلى حافة الحرب الأهلية، وفي التعامل العنيف للشرطة مع المتظاهرين، والفشل في إدارة أزمة كورونا.. لكن الغضب المتصاعد في أمريكا له جذور أعمق من ذلك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  