ألمانيا ـ القبض على شاب بسبب تهديدات بالهجوم على مسلمين

تجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد شاب منحدر من مدينة هيلدسهايم الألمانية أعرب في دردشة عبر الإنترنت عن رغبته في شنّ هجوم يودي بحياة العديد من الأفراد، لجذب أنظار الإعلام في كل أنجاء العالم.

وأعلن الادعاء العام في مدينة تسيله الألمانية صباح اليوم الاثنين أن المتهم 21/ عاما/ أشار من خلال الدردشة إلى مرتكب الهجوم اليميني المتطرف في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، معلنا أن هدفه هو قتل مسلمين.

وبحسب البيانات، عثرت السلطات في منزل المتهم على أسلحة وفي أجهزته الإلكترونية على "ملفات ذات محتوى يميني متطرف". وتم إخراج المتهم من زنزانة الشرطة لإيداعه السجن الاحتياطي، بعد أن أصدرت محكمة لونيبيرغ أمراً بالقبض على الرجل بسبب تهديد السلم الاجتماعي من خلال إعلان نية في ارتكاب عمل جنائي باستخدام السلاح، وحيازة السلاح، والاشتباه في تمويل الإرهاب. وتتولى الهيئة المركزية لمكافحة الإرهاب التحقيقات في القضية.

يذكر أن السلطات الألمانية باتت تعتبر إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد.

وقد وقعت عدة هجمات في الأشهر الماضية. ففي حزيران/يونيو 2019 اغتيل نائب محافظ مؤيد لاستقبال مهاجرين، في منزله. والمشتبه به قريب من أوساط النازيين الجدد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 يوم عيد الغفران اليهودي حاول رجل قريب من اليمين المتطرف، الدخول إلى كنيس في هاله لتنفيذ هجوم، وعندما فشل في ذلك قتل امرأة وموظف مطعم قبل أن يعتقل.

وفي شباط/فبراير الماضي في هاناو قرب فرانكفورت قتل رجل عشرة أشخاص جميعهم من أصول أجنبية، وذلك في إطلاق نار مزدوج على حانات لتدخين الشيشة قبل أن ينتحر. كما تمّ إفشال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر الماضية.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب، إ ب د)