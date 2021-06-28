ألمانيا ـ القبض على المشتبه به في مهاجمة شخصين بسكين في إرفورت

عقب بحث استمر عدة ساعات وشاركت فيه مروحيات، أعلنت الشرطة الألمانية في أنها ألقت القبض على المشتبه به في مهاجمة وإصابة شخصين من المارة بسكين في مدينة إرفورت بشرق البلاد صباح اليوم الاثنين (28 يونيو/حزيران 2021).

وقالت شرطة ولاية تورينغن في موقعها على تويتر إنها عثرت على المشتبه به (32 عاما) مصابا في شقته، وتم نقله إلى المستشفى، ولا تزال دوفع الهجوم غير معروفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة قولها بأنه وحسب النتائج الأولية للمحققين، لم يكن المشتبه به والضحايا يعرفون بعضهم البعض، وإن الرجل المشتبه به كان معروفا لدى السلطات بسبب سوابق في جرائم عنف واعتداء على ممتلكات، و"تبدو صحته العقلية غير طبيعية".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن المهاجم فر بعد تنفيذه لعملية الطعن، وصفته في بيان بأنه في العشرينيات من العمر ووجهه به ندوب، وكان يتحدث الألمانية.

وتم نقل الضحيتين (45 و68 عاما) إلى المستشفى، وقالت الشرطة إنهما يعانيان من جروح، لكن حياتهما ليست في خطر.

في غضون ذلك لا تزال التحقيقات مستمرة في هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ يوم الجمعة قتلت فيه ثلاث نساء. وتعتقد الشرطة أن منفذ هذا الهجوم، وهو صومالي الجنسية، متشدد إسلامي.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)