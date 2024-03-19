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سياسةألمانيا

ألمانياـ القبض على إسلامويين بتهمة التخطيط لشن هجوم بالسويد

١٩ مارس ٢٠٢٤

تم إلقاء القبض على رجلين يُشْتَبَه أنهما إسلامويان في مدينة غيرا بولاية تورينغن شرقي ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في السويد. ويُعْتَقَد أن الرجلين تلقيا تعليمات من فرع لتنظيم "داعش".

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صورة رمزيةـ الشرطة الألمانية
تم إلقاء القبض على رجلين يُشْتَبَه أنهما إسلاماويان في ولاية تورينغن بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في السويد.صورة من: Jens Büttner/dpa/picture alliance

أصدر الادعاء العام الألماني، اليوم الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2024)، أمرا بالقبض على رجلين يُشْتَبَه أنهما إسلامويان في مدينة غيرا بولاية تورينغن شرقي ألمانيا. وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الرجلين متهمان بالتخطيط لشن هجوم بأسلحة نارية بالقرب من البرلمان السويدي. وأضافت المتحدثة أنه يُعْتَقَد أن الرجلين تلقيا تعليمات من فرع لتنظيم "داعش".

وبحسب التحقيقات، فإن أحد المشتبه فيهما، ويدعى إبراهيم م.ج، قد انضم من ألمانيا إلى ما يعرف بفرع تنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان". ويشمل بشكل خاص أفغانستان والأجزاء الشرقية من إيران. ويشتبه في أن الفرع قد كلفه بتنفيذ هجوم في صيف 2023 ردًا علىحرق المصحف في السويد.

وقام بالتخطيط مع المشتبه فيه الثاني، ويدعى رامين ن. لهجوم إرهابي على البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم. وبحسب التحقيقات، فقد قام المشتبه فيهما بالفعل "باستعدادات ملموسة"، وقاموا على وجه الخصوص بدراسة الظروف المحلية. كما حاولا الحصول على أسلحة لتنفيذ مخططاتهم، لكنهم لم ينجحوا في الحصول عليها.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

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