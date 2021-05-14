ألمانيا ـ العداء للسامية يلقي بظلاله على مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

تظاهر مئات الأشخاص اليوم (الجمعة 14 مايو/ أيار2021) في العاصمة الألمانية برلينعلى خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل. ولوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية بعد ظهر اليوم الجمعة وهتفوا قائلين "الحرية لفلسطين" و "أوقفوا القتل، أوقفوا الحرب". وقالت بيانات الشرطة إن حوالي 200 شخص شاركوا في بادئ الأمر في المظاهرة التي تولى تسجيلها لدى السلطات أحدهم. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات دفعت بأكثر من 200 من أفراد خدمات الطوارئ لمرافقة المظاهرة.

يذكر أن مجهولين أضرموا النار في علم إسرائيل الذي تم رفعه أمام مبنى بلدية مدينة دوسلدورف الألمانية. وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن النيابة العامة وأمن الدولة تحققان في الواقعة بتهمة الاشتباه في الإساءة إلى أعلام ورموز دول أجنبية وكذلك "الإضرار بالممتلكات العامة".

ولإرسال إشارة ضد معاداة السامية، رفع رئيس بلدية مدينة دوسلدورف شتيفان كيلر (CDU) علم إسرائيل مجددا اليوم. وشدد رئيس البلدية كيلر على أن "الاعتداءات على الحياة اليهودية مثل الحرق المتعمد لعلم إسرائيل أمام مبنى بلدية دوسلدورف لا تطاق وندينها بأشد العبارات"، وقال: "المدينة تقف بحزم إلى جانب أتباع العقيدة اليهودية وإلى جانب دولة إسرائيل". وأُحرقت أعلام إسرائيلية ليلة الأربعاء/الخميس أمام معابد يهودية في مونستر وبون. وفي زولينجن أحرق مجهولون العلم الإسرائيلي الذي تم رفعه أمام مبنى البلدية مساء الخميس. وأوقفت الشرطة في غيلزنكيرشن مظاهرة معادية للسامية أمام المعبد اليهودي مساء الأربعاء.

مشاهدة الفيديو 02:02 شارك تزايد الأحداث المعادية للساميّة في ألمانيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3tQ9J تزايد الأحداث المعادية للساميّة في ألمانيا والحكومة تنذر المخالفين

وعقب مسيرات احتجاجية معادية للسامية في العديد من المدن الألمانية، ناشد مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، الاتحاد الإسلامية في ألمانيا ممارسة التهدئة. ودعا كلاين اليوم الجمعة الاتحادات الإسلامية إلى "النأي بنفسها عن العنف ضد اليهود وعن الاعتداءات على أماكن عبادتهم، والدعوة إلى اللاعنف والتهدئة على مستوى الطائفة المسلمة في ألمانيا". وقال كلاين إنه من المفزع بالنسبة له أن يرى "مدى وضوح تحميل اليهود في ألمانيا المسؤولية عن أفعال الحكومة الإسرائيلية التي لا يشاركون فيها على الإطلاق"، موضحا أن مثل هذا المنظور يعتبر "معاداة بحتة للسامية"، مشيرا إلى أن التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد الحكومة الإسرائيلية ليسا مبررا لأحداث مثل تلك التي وقعت في بون وغيلزنكيرشن ومدن ألمانية أخرى.

كما تعتزم مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين النزول إلى الشوارع في العاصمة برلين يوم غد السبت أيضا. في المقابل منعت مدينة فرانكفورت في قرار عاجل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط المدينة يوم غد السبت. وقالت صحيفة "بيلد" على موقعها الإلكتروني إن إدارة المدينة قالت إن هناك مخاوف بشأن السلامة العامة. وكانت الجالية اليهودية ومفوض معاداة السامية في ولاية هيسن أوفي بيكر دعيا إلى حظر المظاهرة.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)