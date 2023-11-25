ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام

امتدت أشغال "مؤتمر الإسلام في ألمانيا"على مدى يومين في برلين، وانتهت يوم (الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023). وركزت دورة هذا العام على موضوع معاداة السامية والتهديدات ضد اليهود في ألمانيا. وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حددت بوصلة الحوار بدعوتها للمنظمات الإسلامية في البلاد الى "إدانة" واضحة للهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

الوزيرة الألمانية قالت في حوار مع شبكة "أ.إير.دي" (21 نوفمبر) إنها تتوقع "من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتحمّل المسؤولية في المجتمع". وأضافت "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل". فيزر حذرت في الوقت ذاته من توظيف الجدل حول معاداة الساميةلنشر العنصرية ومشاعر العداء ضد المسلمين. وأوضحت بهذا الصدد "علينا ألا نترك المجال أمام أولئك الذين يجعلون المسلمين سبباً لكلّ الشرور (..) أولئك الذين يخلقون اليوم مناخاً معادياً للمسلمين بحجّة معاداة السامية يريدون تقسيمنا وليس توحيدنا".

ويذكر أن هذا المؤتمر تأسس رسميا في عام 2006 على يد وزير الداخلية آنذاك فولفغانغ شويبله (الحزب المسيحي الديموقراطي) كملتقى سنوي منتظم. وتنظم دورة هذا العام تحت شعار "السلام الاجتماعي والتماسك الديمقراطي". وتمت دعوة حوالي مائة مؤسسة ومنظمة، بالإضافة إلى خبراء في العلوم السياسة وممثلين عن الكنائس والجالية اليهودية ومؤسسة الأمن. وتم التركيز على مخاطر "الانقسام الاجتماعي"، خصوصا في سياق تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الداخل الألماني، والذي يؤدي إلىمعاداة السامية والمشاعر المعادية للمسلمين. ويشكّل المسلمون 6.6 في المئة من مجموع السكان في ألمانيا، وهم ثاني أكبر مجموعة دينية بعد المسيحيين. كما تضم ألمانيا واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا حيث تناهز حوالي 200 ألف شخص. وسبق للمستشار أولاف شولتس التعهد بأن اليهود لن يعانوا "مرّة أخرى" من معاداة السامية في ألمانيا.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية نصب الهولوكوست حقل ضخم من الأعمدة يذكر في وسط العاصمة الألمانية بالماضي، وهو من تصميم المهندس المعماري النيويوركي بيتر آيزنمان. وتذّكر حوالي 3000 كتلة حجرية بالستة ملايين يهودي الذين قتلوا في أوروبا على يد النازيين.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية حجارة العثرات صغيرة الحجم هي تلك الألواح النحاسية التي توجد تقريبا على جميع الأرصفة في برلين. وتذكر حجارة العثرات بالأشخاص الذين عاشوا في المباني المجاورة قبل أن يتم ترحيلهم من قبل النازيين. ويوجد إجمالا حوالي 10,000 من هذه الحجارة في برلين.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية فيلا مؤتمر فانزي في الـ 20 يناير 1942 اجتمع 15 مسؤولًا رفيع المستوى من الحزب القومي الاشتراكي الألماني النازي في هذه الفيلا على بحيرة فانزي لبحث كيفية القضاء على اليهود في أوروبا بطريقة منهجية، وسموها "الحل النهائي لقضية اليهود". واليوم تعتبر الفيلا موقعا تذكاريا، حيث تقدم معلومات حول البعد الذي لا يمكن تصوره للإبادة الجماعية التي تم تقريرها هنا.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية نصب رصيف 17 ورود بيضاء عند منصة القطار رقم 17 في محطة غرونفالد تكريمًا لأكثر من 50,000 يهودي في برلين تم إرسالهم من هنا إلى الموت. على 186 لوحة فولاذية مدرجة تواريخ ومحطات جميع قطارات الترحيل، إضافة إلى عدد المرحلين. أول قطار غادر في 18 أكتوبر 1941 إلى غيتو ليتسمانشتات وآخر قطار في الـ 5 يناير 1945 إلى معسكر زاكسنهاوزن.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية ورشة المكفوفين أوتو فيدت هاكيشن هوفه في وسط برلين يظهر اليوم في كل دليل سياحي، وهو متاهة من الفناء الخلفي حيث عاش وعمل العديد من الأشخاص اليهود، على سبيل المثال في المصنع الخاص برجل الأعمال الألماني أوتو فيدت. في زمن النازيين، قام فيدت بتوظيف العديد من اليهود الكفيفين والصم، وبذلك أنقذهم من الترحيل والموت. واليوم تُعتبر ورشة الكفيفين متحفًا.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية مركز الموضة هاوسفوغتايبلاتس هنا كان ينبض قلب عاصمة الموضة في برلين. نصب مكون من مرايا عالية يذكر بمصممي الأزياء اليهود والخياطات وصناع الأقمشة الذين كانوا يصنعون الملابس لجميع أنحاء أوروبا في هاوسفوغتايبلاتس. وأجبر النازيون الملاك اليهود على البيع القسري وفرضوا حظرًا على ممارسة المهنة. وفي الحرب العالمية الثانية تم تدمير مركز الموضة السابق في برلين بشكل لا يمكن استعادته.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية نصب تذكاري في كوبنبلاتس قبل الهولوكوست كان يعيش 173,000 يهودي في برلين، وفي عام 1945 لم يتبق منهم سوى 9000. ويقع نصب "الغرفة المهجورة" في منتصف المنطقة السكنية في كوبن بلاتس في وسط برلين. ويذكر النصب بالمواطنين اليهود الذين تم نقلهم فجأة بدون إنذار مسبق من منازلهم في حي الحظائر ولم يعودوا أبدًا. وكان حي الحظائر مركز الهجرة اليهودية الشرقية.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية المتحف اليهودي اختار المهندس المعماري دانيال ليبسكيند تصميمًا دراماتيكيًا: من الأعلى يبدو المبنى وكأنه نجمة داود مكسورة. ويُعتبر متحف اليهود في برلين واحدًا من أكثر المتاحف زيارة في برلين، حيث يقدم نظرة عامة على التاريخ الألماني-اليهودي المتنوع.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية المقبرة اليهودية فايسينزي توجد ثماني مقابر يهودية محفوظة في برلين، وأكبرها تقع في منطقة فايسنزي. بأكثر من 115,000 موقع دفن، فهي تُعد أكبر مقبرة يهودية في أوروبا. العديد من اليهود المضطهدين اختبأوا في هذه الأراضي خلال فترة الحكم النازي. وبدأت الخدمة الدينية اليهودية مجددًا هنا في 11 مايو 1945، ثلاثة أيام فقط بعد التحرير من الحكم النازي.

نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية كنيس جديد تم تدشين المعبد اليهودي الجديد في شارع أورانينبورغ لأول مرة في عام 1866؛ وكان يُعتبر أكبر وأفخم معبد يهودي في ألمانيا. في الحرب العالمية الثانية تعرض للحرق. وتم تدشين المعبد المعاد بناؤه مرة أخرى في عام 1995. منذ ذلك الحين، عادت القبة الذهبية، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا، لتشكل واحدة من معالم وهوية برلين مرة أخرى.



الشرق الأوسط يغير جدول الأعمال

الاكتفاء بالموضوع المقرر في الأصل، أي العداء للإسلام والمسلمين كان سيبدو غير مناسب، في وقت تصاعدت فيه الأعمال المعادية للسامية، وفق خبير شؤون الهجرة رود كوبمانس في حوار مع موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (21 نوفمبر) والذي قال فيه "نحن لا نعيش حاليا في الأوقات التي تبدو فيها المشاعر المعادية للمسلمين هي المشكلة الرئيسية". وأوضح أنه يمكن للمرء أن يرى كيف تتصاعد الهجمات على اليهود وإسرائيل في المظاهرات التي تشارك فيها أغلبية من المسلمين. وذهبت سيران أتيس، مؤسسة مسجد ليبرالي في برلين، في نفس الاتجاه وقالت "لدينا حاليًا أشياء أكثر أهمية لنناقشها من المشاعر المعادية للمسلمين". نحن بحاجة للحديث عن الإسلام السياسي ومعاداة السامية والصراعات بين المسلمين. "والسؤال هو: ما هو الإسلام الذي يمكن أن يستمر في ألمانيا خلال العقود القليلة القادمة؟ كيف يمكننا إقامة إسلام تعددي في ألمانيا؟ هذا هو السؤال الرئيسي".

وتجد عدد من المنظمات الإسلامية نفسها في موقع النقد بعد أحداث السابع من أكتوبر. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "بيرلينه تسايتونغ" (22 نوفمبر) "المجلس المركزي الأعلى للمسلمين في ألمانيا، لم يتمكن رئيسهأيمن مزيك من إدانة هجوم حماسضد إسرائيل كعمل إرهابي، ووصفه بأنه عمل همجي. بل ألقى باللوم على الإسرائيليين الذين تعرضوا للهجوم. وحتى يومنا هذا لم يتخذ موقفا مختلفا بشأن هذا الأمر". من جهته، أوضح مزيك في حوار مع إذاعة "إير.بي.بي" الألمانية (21 نوفمبر) "أن الأمر يتعلق من ناحية بإدانة التطرف مثل إرهاب حماس في السابع من أكتوبر، ومن ناحية أخرى، توضيح أن الحرب في غزة والقصف الإسرائيلي يجب ألا يستمرا". وفي نهاية المطاف، فإن هذا التصعيد للعنف لا يؤدي إلا إلى مساعدة المتطرفين ويجعل التوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط أمراً بعيد المنال.

أي موقع للإسلام الليبرالي في ألمانيا؟

طغت القضايا الأمنية على بدايات انطلاق "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" بعد عام 2006، غير أن التركيز في دورات السنوات الأخيرة كان يدور بشكل خاص حول التعليم الديني في المدارس، والرعاية الاجتماعية الإسلامية، والرعاية في السجون وفي المؤسسة العسكرية، ومشكلة الأئمة المعينين من قبل الدولة، إضافة إلى تنامي المشاعر المعادية للمسلمين. وفي الصيف الماضي، قدمت مجموعة مستقلة من الخبراء بتكليف من وزارة الداخلية دراسة حول هذا الموضوع ، تضمن ما لا يقل عن 15 توصية للحكومة الاتحادية بشأن ظاهرة العداء للمسلمين. وكان مقررا أن يكون هذا محور مؤتمر هذا العام، غير أن هجمات حماس الإرهابية وحوادث معادية للسامية خلال مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، غيرت جدول الأعمال.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد مدينة كولونيا لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد فضل عمر يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا المسجد الأحمر يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد "المعماري سنان" في موزباخ قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد المركز في دوسبورغ يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد سيتليك في برلين تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد عمر في برلين هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد الإمام علي في هامبورغ وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا مسجد الفاتح في إيسن قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً. الكاتب: زمن البدري



ويذكر أن أتيس لا ترتدي الحجاب وتمثل الإسلام الليبرالي في ألمانيا. والمسجد الذي أسسته يتوجه أيضا لمثليي الجنس. وكانت أتيس من أكبر منتقدي المؤتمر الإسلامي في الماضي، وإن كانت تشارك فيه. وتتهم أتيس وزارة الداخلية بالقول "منذ اليوم الأول، تمت دعوة الأشخاص مثلي كورقة توت فقط". وهي تعتبر أن الحكومة تتحاور بالدرجة الأولى مع المنظمات الإسلامية المحافظة الكبيرة، مثل المجلس المركزي الأعلى للمسلمين، وجمعية المساجد الألمانية التركية ديتيب،. وقالت أتيس بهذا الصدد "لا تزال السياسة الألمانية تضع في اعتبارها الجمعيات المحافظة فقط". وهكذا أصبحت الأجواء صعبة بالنسبة للمسلمين الليبراليين في ألمانيا. لا يريد الساسة الألمان أن نحصل على موطئ قدم هنا في ألمانيا لنا وللإسلام الليبرالي".

تكوين وتدريب الأئمة الأتراك في ألمانيا

اتفق المستشار أولاف شولتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة أردوغان الأخيرة لبرلين على العمل بشكل سريع على تطوير برنامج لتدريب أئمة في ألمانيا من أجل الإنهاء التدريجي لبعثات الأئمة من تركيا. وفي اليوم الأخير من "مؤتمر الإسلام" أعلنت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بدورها ضرورة توسيع نطاق تدريب الأئمة في ألمانيا "بشكل كبير". والهدف هو الإنهاء الكامل لاكتساح الأئمة القادمين من تركيا. وتقوم الهيئة المكلفة بالشؤون الدينية التركية التي تسمى "ديانت" بإرسال أئمة إلى ألمانيا منذ حوالي 30 عامًا. وهم يعملون في المقام الأول لصالح الجمعية الإسلامية التركية "ديتيب"، وهي أكبر جمعية ترعى المساجد في ألمانيا وتضم ​​900 جمعية. هناك انتقادات متكررة مفادها أن الحكومة التركية تمارس نفوذها على مجتمعات المساجد الألمانية. وزاد هذا الانطباع عندما اشتبه في قيام أئمة "ديتيب" بالتجسس على أنصار حركة غولن في ألمانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وتجد "ديتيب" صعوبة لإثبات استقلالها عن النفوذ التركي. ووصفت المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب الخضر، لمياء قدور، محاولات الجمعية بأنها "غير ذات مصداقية". وقالت قدور لإذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية (22 نوفمبر) إنه إذا كانت "ديتيب" مستعدة لتوظيف الأئمة الذين تم تدريبهم في ألمانيا فقط في المستقبل، فقد تكون هذه "خطوة أولى".

معضلة العداء ضد المسلمين

تم في المؤتمر التأكيد على ضرورة صيانة تماسك المجتمع. وتوافق المتحدثون على أن المسلمين باتوا منذ فترة طويلة جزءًا من المجتمع الألماني. وفي الوقت نفسه، وفقاً للدراسة المشار إليها أعلاه والمؤلفة من حوالي 400 صفحة، فإنهم يشعرون بالإقصاء والحرمان. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "نويه تسوريخه تسايتونغ" السويسرية الناطقة بالألمانية (22 نوفمبر)، متسائلة "من يرفض من هنا؟ هل المسلمون أقل اقتناعا بالنظام السياسي الحر والديمقراطي لأنهم لا يشعرون بالقبول فيه؟ أم يرفضونه لأن قيمه لا تتوافق مع قيم الإسلام؟ الباحثون مقتنعون بأن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق. وبطبيعة الحال، يتطلب هذا المزيد من المشاريع، البحث المختلفة، والمزيد من التمويل".

وخلف الأبواب المغلقة، يعلم الجميع أن حتى آلاف المشاريع لن تكفي للتعامل مع ما ظل خارج نطاق السيطرة لعقود من الزمن، تقول الصحيفة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم والاندماج. في الواقع هناك أطياف مختلفة من المسلمين في ألمانيا. هناك فئة واسعة من الأطباء والصيادلة والمحامين المسلمين المتعلمين الذين غالباً ما يتم نسيانهم من قبل السياسيين لأنهم لا يسببون أية مشاكل، حتى بدون مؤتمر لإسلام. وهناك كتلة واسعة يتم الدفع بها إلى الشارع عبر قنوات الدعاية. وبين الفئتين هناك أطياف أخرى كثيرة.

جدل بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

تعالت أصوات في دول إسلامية، متهمة ألمانيا بمنع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والتقاعس عن بذل ما يكفي من جهد للتصدي لرُهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا). ويذكر أن السلطات الألمانية حظرت بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ هجمات حماس على إسرائيل، قائلة إن القيود تهدف للحد من الاضطرابات والحفاظ على الأمن العام ومنع معاداة السامية علنا. وتراقب السلطات الأمنية مناصري حماس، فعلى سبيل المثال نفّذ حوالى 500 عنصر من الشرطة (23 نوفمبر) عمليات تفتيش واسعة استهدفت أعضاء ومتعاطفين مع حركتي حماس و"صامدون" الفلسطينيتين المحظورتين في البلاد وأفادت وزارة الداخلية بأنّ مركز العملية هو برلين، حيث تم تفتيش 13 موقعاً. ويذكر أيضا أن ألمانيا تعتبر إلى جانب الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. يذكر أن برلين زادت من قيمة مساعداتها الإنسانية للأراضي الفلسطينية بمقدار 38 مليون يورو نظرا لمعاناة السكان المدنيين في قطاع غزة. كما توفر ما قدره 160 مليون يورو للفلسطينيين خلال العام الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر، سجلت شرطة العاصمة الألمانية برلين وحدها، ما لا يقل عن 1199 جريمة تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه وفقا للوضع حتى 9 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، تتعلق معظم هذه الجرائم بالإضرار بالممتلكات، مثل تلطيخ جدران المنازل بشعارات، وجرائم مثل مقاومة أفراد الشرطة أثناء المظاهرات. وتم إحصاء 386 واقعة إضرار بالممتلكات مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وفي معظم الحالات كانت هذه الوقائع عبارة عن كتابات على الجدران، مثل كتابات مؤيدة للفلسطينيين أو شعارات مناهضة لإسرائيل.

ح.ز/ (وكالات، صحف ومواقع ألمانية)