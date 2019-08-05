 ألمانيا ـ الشرطة تلاحق شابين قتلا طائرا ″دفاعا عن النفس″ | عالم المنوعات | DW | 14.08.2019

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ألمانيا ـ الشرطة تلاحق شابين قتلا طائرا "دفاعا عن النفس"

بعد تورطها في قتل طائر مهدد بالانقراض، وجهت الشرطة نداء تطالب فيه شهود عيان محتملين بالإدلاء بشهادتهم في الواقعة المتورط فيها شابان ثملان، يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو تفرض عليهما غرامة.

Auerhahn Tetrao urogallus männlich (Imago Images/Westend61/M. Johnson)

صورة الطائر النادر، أرشيف.

عقب قتل وحشي لطائر نادر في إحدى الغابات، أصدرت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء (14 آب/أغسطس 2019)، نداء تطالب فيه شهود عيان محتملين بالإدلاء بشهادتهم في الواقعة المتورط فيها شابان ثملان.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن هناك أدلة على مشاهدة مارة للجريمة أو تصويرهم لها. وتجري السلطات تحقيقات ضد الشابين (20 عاماً) و (22 عاماً)، بتهمة تعذيب حيوان وانتهاك محتمل لقانون حماية الأنواع.

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وكان الشابان قتلا نوعا من الطيور المهدد بالانقراض في ألمانيا "ديك الخلنج"، على هامش احتفال شعبي في إحدى القرى بالغابة السوداء جنوب غربي ألمانيا يوم السبت الماضي. وبحسب بيانات الشرطة، كان الشابان ثملين. وبحسب معلومات الشابين، فقد هاجمهما الطائر واضطرا إلى قتله دفاعا عن النفس.

وقد يواجه الشبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو قد تُفرض عليهما غرامة. وبسبب تصنيف "ديك الخلنج" على أنه مهدد بالانقراض في ألمانيا، فإن قانون حماية الحيوانات يحظر قتله بدون سبب وجيه.

ر.م/ع.ج.م ( د ب أ)

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