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الشرطة الألمانية تطلق النار على مهاجم بسكين في مانهايم

٣١ مايو ٢٠٢٤

احتوت الشرطة الألمانية في مدينة مانهايم حادث طعن بإصابتها منفذ الاعتداء بالنار، دون الإفصاح عن الدوافع أو المزيد من التفاصيل.

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الشرطة الألمانية في ساحة "ماركتبلاتس" في مدينة مانهايم بتاريخ 31 أيار/مايو 2024
الشرطة الألمانية في ساحة "ماركتبلاتس" في مدينة مانهايمصورة من: Rene Priebe/dpa/picture alliance

أطلقت الشرطة النار على شخص أصاب عدة أشخاص بسكين في ميدان "ماركتبلاتس" بمدينة مانهايم الألمانية. وبحسب بيانات الشرطة اليوم الجمعة (31 أيار/مايو 2024)، أصيب منفذ الهجوم.

 ومن بين المصابين رجل شرطة، ولم تفصح السلطات عن مزيد من المعلومات بشأن عدد المصابين، أو درجة الإصابات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة عصر اليوم الجمعة، إنه لم يعد هناك خطر على الناس.

وهرعت شرطة مانهايم إلى الساحة الواقعة وسط المدينة، رداً على ما تم وصفه في البداية بحادث كبير. وجرى إرسال مروحية.   

خ.س/ح.ز (د ب أ)