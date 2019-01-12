 ألمانيا ـ السجن لمربية مارست الجنس مع قاصر | عالم المنوعات | DW | 24.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ألمانيا ـ السجن لمربية مارست الجنس مع قاصر

ذكرت تقارير صحفية أن مربية في العاصمة الألمانية برلين، أدينت بالسجن بعدما اعترفت بممارسة الجنس ثلاث مرات مع قاصر في مؤسسة لرعاية الشباب، فيما يتوقع أن تستأنف المربية التي فصلت من عملها قرار المحكمة.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

صورة رمزية.

أورد موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" أن مربية في العاصمة الألمانية برلين، أدينت بالسجن سنتين وتسعة أشهر بسبب اعتداء جنسي على قاصر (13 عاماً). وأضاف الموقع الألماني أن المربية (37 عاماً) مارست الجنس مع القاصر ثلاث مرات في مؤسسة لرعاية الشباب.

وأشار موقع مجلة "دي تسايت" الألمانية إلى أن المربية، اعترفت بممارسة الجنس مع القاصر، بيد أنها أكدت على أنها أخبرت الشاب أكثر من مرة أن ذلك "يُعاقب عليه القانون"، إلاّ أنه مارس الجنس رغم ذلك معها، على حد قولها.

مختارات

طالب رئيس نقابة الشرطة الألمانية القائمين بزيادة عدد الحراسات الأمنية داخل حمامات السباحة بعد وردو تقارير عن تزايد حالات التحرش جنسي، مؤكدا أن هذه الظاهرة موجودة منذ فترة طويلة لكنها زادت بسبب شباب مسلمين. (05.07.2016)

اتهامات بالتحرش الجنسي بأطفال تلاحق مدرب سباحة في ألمانيا، وعدد الضحايا قد يفوق العشرين من أصل مئات دربهم. (13.11.2017)

وفي نفس السياق، أوضح موقع "web" أن الاعتداءات الجنسية تعود إلى الفترة الممتدة بين (مارس/ آذار و أكتوبر/تشرين الأول2017)، وذلك خلال عمل ساعات عمل المربية، التي اعترفت بأن الأمر بدأ بالتقبيل في المكتب، لتتطور الأمور بعدها إلى ممارسة الجنس.

وناشد محامي المربية بتخفيف العقوبة على مُوكلته، التي تم فصلها من العمل بمجرد توجيه تهم الاعتداء الجنسي على قاصر إليها. وقال في هذا الصدد "بالنسبة لها، فإنها تعلم أنها ليس بمقدورها الاشتغال مجدداً في مجالها".

في المقابل، أكد موقع "web" أن المحكمة استندت في حكمها على المربية إلى طلب الإدعاء العام، الذي اتهم المربية بارتكاب حالتين من الاعتداءات الجنسية المشددة على طفل، فيما يُتوقع أن يتم استئناف قرار المحكمة، حسب نفس المصدر.

ر.م/ع.ج.م

  • Thamkrabok monastery, Thailand (Photo: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    الطريقة التايلاندية.. في دير تامكرابوك في تايلاند يقضي المدمنون على المخدرات عدة أيام هناك سوية مع الرهبان البوذيين ليعيشوا حياة بنمط جديد. هذه الطريقة تلاقي نجاحا كبيرا في علاج أمراض الإدمان وعلاج الأمراض النفسية أيضا.

  • Thamkrabok monastery Thailand (Photo: Paula Bronstein /Getty Images)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    فترة العلاج في المعبد البوذي يجب أن لا تقل عن عشرة أيام، وبإمكان المشاركين البقاء أكثر ولغاية تأقلمهم مع حياتهم الجديدة. وعلى المرضى تناول شراب خاص يجعلهم يتقيؤون مباشرة ولعدة مرات في اليوم، وقبل الخروج عليهم أداء القسم بأنهم لن يعودوا لتعاطي المخدرات مجددا.

  • Peruvian Priest (Photo: AP Photo/Felipe Dana)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    العلاج في بيرو.. المئات يذهبون إلى مركز "اياهواسكا" للنقاهة في بيرو لأغراض العلاج من الأمراض النفسية والهلوسة والإدمان، وذلك عن طريق إتباع طرق روحية في العلاج. لكن الأطباء الغربيين يحذرون من طريقة "اياهواسكا" العلاجية لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

  • Former drug users during a morning prayer at the God's Love rehabilitation center in Rio de Janeiro, Brazil (Photo: AP Photo/Felipe Dana)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    في البرازيل يفضل المدمنون طرق العلاج الدينية والروحية وينطلقون في الصباح الباكر عبر شوارع مدنهم، وبشكل حلقات بشرية، مرددين الصلوات. هذه الطريقة تدعمها الكنائس في المدن الكبيرة، كمدينة ري ودي جانيرو وتوفر للمدمنين أماكن للسكن والطعام والشراب.

  • Amanullah, a drug addict, is chained to a wall during his 40-day incarceration at the Mia Ali Baba shrine in Jalalabad, Afghanistan (Photo: AP Photo/Rahmat Gul, File)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    الطريقة الأفغانية.. أمان الله هو أحد مدمني المخدرات في أفغانستان وعوقب بالحبس لمدة 40 يوما، وتم ربط أيديه بالحديد من أجل إجباره على الابتعاد عن المخدرات. وفي شرق أفغانستان يعتقد الناس أن إتباع الحمية التي تتضمن شرب الماء وأكل الخبز والفلفل الأسود تساعد على الشفاء.

  • A drug addict is chained (Photo: AP Photo/Rahmat Gul)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    علي بابا هو أحد ضحايا الإدمان والمجتمع في أفغانستان. قيدت يداه وقدماه ورُبطت بأحد جدران منزله. ربط المدمنين بالسلاسل طريقة شائعة في عدة دول في آسيا، لأن الإدمان في هذه المناطق يرتبط غالبا بالجريمة.

  • Exercise hour at a compulsory drug rehabilitation clinic in Lanzhou, Gansu Province China (Photo: Jiang Shenglian UPPA/Photoshot)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    العلاج في الصين يتم بإرسال المدمنين إلى معتقلات عمل أقيمت خصيصا لهم للنقاهة. وفي هذه المعتقلات يجب عليهم أداء تمارين إجبارية خاصة. منظمات حقوق الإنسان تتهم الصين بسوء معاملة المدمنين في المعتقلات.

  • Kyrgyzstan countryside (Photo: picture alliance/Robert Harding World Imagery)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    تجربة الموت هي إحدى طرق العلاج في قرغيزستان. وبهذه الطريقة يُحقن المريض بمادة خاصة ترسله في غيبوبة تستمر لعدة ساعات، أملا في أن يصحو المريض دون أعراض الإدمان. لا توجد بحوث ودراسات علمية تفيد بصحة أو نجاح هذه الطريقة.

  • Musician Pete Doherty smoking a cigarette (Photo: EPA/ANDY RAIN)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    في بعض مراكز النقاهة في الولايات المتحدة يُرسل المدمنون إلى منتجعات فاخرة تتوفر فيها مختلف أنواع العلاج وعدد كبير من الأطباء المختصين. هذا النوع من العلاج الفاخر يفضله المشاهير والفنانون، كالمطرب بيت دوهيرتي (الظاهر في الصورة).

  • Junkie (Photo: picture alliance/JOKER)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    إدمان المخدرات هو أحد أمراض العصر الحديث، وتفتقر أغلب دول العالم إلى مراكز نقاهة متخصصة للعلاج. في الولايات المتحدة لا يحصل سوى 10 بالمائة من المدمنين على علاج مناسب، في حين تنعدم وسائل العلاج في الكثير من دول العالم الثالث.

    الكاتب: وصلات حسرات ناظمي/ زمن البدري


مختارات

من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

إدمان تعاطي المخدرات هو أحد أمراض العصر، والشفاء منه ليس بالأمر الهين، لكنه ليس بالمستحيل. وبإتباع بعض طرق العلاج البسيطة قد ينجح المريض في التخلص من هذا الإدمان القاتل. تعرف على طرق العلاج في مختلف دول العالم في صور. (25.11.2014)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Kälber bei Gut Sunder

غرامة مالية وعقوبة تأديبية لرجل مارس الجنس مع بقرتين 12.01.2019

حكمت محكمة أمريكية بغرامة وعقوبة تأديبية على رجل قام باعتداءات جنسية على بقرتين صغيرتين، بعد أن ضبطته صاحبة المزرعة. المتهم اعترف بالقيام بهذا الفعل "المقزز"، الذي تسبب بوضع صعب وحرج له ولعائلته.

Kondom

غرائب المحاكم في ألمانيا: حبس وفصل شرطي بسبب "واق ذكري"! 19.12.2018

يبدو أن بعض رجال الشرطة في ألمانيا لديهم "ميول إجرامية"، ففي قضية هي الأولى من نوعها قضت محكمة بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية على عنصر شرطة وفصله من عمله مؤقتاً بسبب واق ذكري. لماذا؟

Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme

ألمانيا: القبض على لاجئ مشتبه به في اغتصاب قاصر فنلندية 12.12.2018

في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات بشأن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرات في فنلندا، ذكرت تقارير صحفية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم فوق الأراضي الألمانية، فيما لم تستبعد الشرطة تورط أشخاص آخرين في هذه القضية.

إعلان
Themenbild Facebook

 