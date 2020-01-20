 ألمانيا ـ السجن لجهادي كان مقربا من منفذ هجوم برلين أنيس عمري | أخبار | DW | 24.01.2020

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أخبار

ألمانيا ـ السجن لجهادي كان مقربا من منفذ هجوم برلين أنيس عمري

كان أحد المقربين من منفذ هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين في عام 2016 أنيس عامري وكان لهجوم كبير، حسب لائحة الاتهام. والآن حكمت محكمة عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات.

صورة من الارشيف تظهر بدأ جلسات محاكمة المتهم في التخطيط لعمل إرهابي في برلين

صورة من الارشيف تظهر بدأ جلسات محاكمة المتهم في التخطيط لعمل إرهابي في برلين

حكمت محكمة في برلين على أحد الجهاديين من أصول روسية بالسجن لأكثر من خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التخطيط لعمل إرهابي خطير، حسب لائحة الاتهام التي رفعها الادعاء العام. والمدان يحمل اسم ماغمود ـ علي سي. وكان من المتواجدين في محيط منفذ هجوم سوق عيد الميلاد في برلين في عام 2016 أنيس عمري الذي قتل في مواجهة مع الشرطة الإيطالية خلال هروبه من ألمانيا بعد العملية الإرهابية.

مختارات

أفادت مصادر صحفية بأنها حصلت على صور شخصية "سيلفي" للإرهابي التونسي أنيس العامري قام بالتقاطها لعدة أماكن قبل تنفيذ عملية الدهس في برلين عام 2016. لكن اللافت في الأمر أن التحقيقات لم تأت على ذكر المسألة. (24.10.2019)

أكد رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه تم الحيلولة دون وقوع 7 هجمات منذ أن نفذ رجل تونسي هجوم دهس في برلين عام 2016، مؤكدا تلافي السلطات لنقاط قصور أمني منذ ذلك الوقت. كما لفت إلى تنامي تهديدات خطر اليمين المتطرف. (23.10.2019)

 وبحسب بيانات الادعاء العام، يشتبه أن المتهم خزن في شقته بالعاصمة برلين كمية كبيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون "تي إيه تي بي" شديدة الانفجار في 26 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، وكان ينوي تصنيع عبوة ناسفة وتفجيرها في وقت لاحق من أجل قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

والمدان، والذي ينحدر من جمهورية داغستان الروسية، وحسب معطيات المحكمة، كان ينشط في محيط جامع "فصلت" في برلين الذي تم إغلاقه بعد أن بات واضحا أنه يحتضن جماعة جهادية متطرفة لا تتوانى عن التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية. وحسب المحكمة، فإن المدان كان يخطط لعمل إرهابي كبير في برلين، مثلا الهجوم على مركز تجاري، لكنه اعتقل في آب/أغسطس 2018.

يذكر أن الادعاء العام كان قد طالب بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر للمتهم، لكن المحكمة بقيت دون ذلك بقليل.

ح.ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب)

 

 

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