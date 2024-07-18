ألمانيا ـ السجن لأكثر من ست سنوات لرجل أعمال على صلة بروسيا

حكمت محكمة ألمانية على رجل أعمال ألماني- روسي بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر لتزويده روسيا بمكونات تستخدم خصوصا في تصنيع مسيرات، ما يعد انتهاكا للعقوبات على روسيا، كما حُكم على شريكته بالسجن لعام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.

حكمت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية على رجل أعمال ألماني ـروسي بالسجن لمدة ست سنوات وتسعة أشهر بتهمة التسليم غير القانوني لمكونات الطائرات بدون طيار إلى روسيا. كم حكم على شريكته وهي أيضا ألمانية-روسية بالسجن لعام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، وفقا للحكم الصادر الأربعاء (17 يوليو/تموز 2024).

ووفق ما أوضحت المحكمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني فقد تحايل الرجل، الذي لم تكشف هويته، على العديد من العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو من خلال بيع وتسليم أكثر من 120 ألف قطعة إلكترونية بين 2020 وأيار/مايو 2023 لشركات روسية مرتبطة بـ "إنتاج المعدات والملحقات العسكرية".

وأكد البيان أن الرجل (59 عاما) أدين بـ"54 مخالفة لقانون التجارة الخارجية فيما دينت المرأة بالتواطؤ في 14 حالة".

وتستخدم بعض المكونات الموردة في تصنيع طائرات استطلاع بدون طيار من نوع أورلان 10، التي استخدمها الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير 2022.

وتم بيع هذه المكونات جزئيا من خلال شركة في بادن فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا، تديرها رسميا شريكته، ولكنها في الواقع مملوكة له. وبعد بدء الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات على المبادلات التجارية مع روسيا، غيرت موسكو استراتيجيتها عبر تمرير مكوناتها عبر دول ثالثة.

وجنى المحكوم من هذه الصفقات المحظورة حوالي 875 ألف يورو. واعترف الرجل الذي اعتقل في آذار/مارس 2023 وظل رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، بالوقائع جزئيا.

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وفرضت ألمانيا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على روسيا عام 2014، أي منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وحظرت من بين أمور أخرى، بيع المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

تم الكشف عن العديد من رجال الأعمال في السنوات الأخيرة في هذا البلد بتهمة التجارة غير المشروعة مع روسيا . ففي آب/أغسطس 2023، أوقف مشتبه به ألماني-روسي بتهمة الاتجار بالمكونات الإلكترونية المستخدمة أيضا في تصنيع طائرات أورلان 10 بدون طيار.

وكان مقاول ألماني أودع السجن في الشهر نفسه للاشتباه في بيعه آلات تستخدم لإنتاج بنادق للقناصين من جانب شركة روسية.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب)