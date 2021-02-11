 ألمانيا ـ الحكم بالسجن على مسؤول بحزب العمال الكردستاني المحظور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2021

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ألمانيا ـ الحكم بالسجن على مسؤول بحزب العمال الكردستاني المحظور

أجرت ألمانيا محاكمة لمسؤول بحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة ماينز ومناطق مجاورة بها. واعترف الرجل جزئيا بارتكاب التهم الموجهة إليه، لكنه أعلن رفضه استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية، لتخفف المحكمة حكمها عليه.

من مظاهرة لأتباع حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا ـ هانوفر 2014 (أرشيف)

من مظاهرة لأتباع حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا ـ هانوفر 2014 (أرشيف)

عاقبت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة ماينز اليوم الجمعة (26 فبراير/ شباط 2021) مسؤولا بحزب العمال الكردستاني المحظور بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر.

مختارات

تثير دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وضع دستور جديد للبلاد تساؤلات حول غايته من ذلك. وفي حين يقول أردوغان بأنه يريد وضع "أول دستور مدني" في تاريخ تركيا، يرى خبراء أن للرئيس التركي مآرب أخرى، فما هي؟

من خلال موجة اعتقالات جديدة، تحاول الحكومة التركية رفع الضغط على الأكراد وممثليهم السياسيين. بذلك تسعى إلى الانتقام من الهزيمة الانتخابية لعام 2019 وتشتيت صفوف المعارضة، لكن هل ستنجح استراتيجية شرخ المعارضة هذه؟

تداعيات العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا شغلت حيزا كبيرا في الصحف الألمانية. صحيفة برلينية حذرت من أن يؤدي حظر حزب العمال الكردستاني إلى تجريم الأكراد في ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف "منظمة إرهابية" في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانحازت المحكمة إلى المدعين الذين قالوا إن الرجل البالغ من العمر 60 عاما ويحمل الجنسية التركية، كان رئيس فرع حزب العمال الكردستاني في مدينة ماينز بولاية راينلاند-بفالتس بغربي ألمانيا، تحت الاسم المستعار "جولاك" منذ آب/ أغسطس 2015. وعلاوة على ماينز كانت تقع مناطق أخرى في دائرة اختصاصه ومنها هوفنهايم، فيسبادن، روسِلسهايم، كليسترباخ وكذلك بادكرويتسناخ.

وكانت من بين مهمات المتهم تنظيم ومراقبة حملة سنوية لجمع التبرعات، وحصل على دعم مالي من حزب العمال الكردستاني لعمله.

وقال موقع إذاعة جنوب غرب ألمانيا "SWR" إن المتهم اعترف جزئيا بالتهم الموجهة إليه، مثل جمعه التبرعات، بيد أنه نفى أن يكون مسؤولا عن المنطقة. وقال إنه شارك مع حزب العمال الكردستاني من أجل أغراض إنسانية وأنه ليس مرتبطا بنظام الحزب بأي حال. وأضاف أنه يرفض استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية.

وأخذت المحكمة في الاعتبار أن المتهم لم يستخدم العنف مطلقا وأنه لم يشارك في التخطيط لهجمات إرهابية أو تنفيذها.

وكان الرجل قد تم اعتقاله في 19 مايو/ أيار 2020 وهو محتجز منذ ذلك الحين. وبدأت إجراءات المحاكمة في 8 يناير/ كانون الثاني.

ويشكل الأكراد أقلية كبيرة في تركيا.  ويتهم العديد منهم الدولة التركية بممارسة القمع ضدهم . وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع المستمر منذ عقود بين حزب العمال الكردستاني والدولة في تركيا.

وعقب انهيار عملية سلام في 2015 بانتهاء وقف إطلاق نار استمر عامين، قالت الحكومة التركية إنها لن تعود إلى المحادثات مع الحزب. واتهمت أنقرة مرارا الحكومة الألمانية بإيواء مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)

  • Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    معاهدة سيفر

    بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتمنح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. غير أن رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة جاء بمعاهدة جديدة، وهي معاهدة لوزان، التي غيرت موازين القوى لصالح تركيا وأجهضت حلم تأسيس الدولة الكردية المستقلة.

  • Kurdistan - Mahabad (Imago/S. Simon)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    جمهورية مهاباد

    في الثاني والعشري من يناير/ كانون الثاني من عام 1946، ولدت جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الاتحاد السوفييتي. واتخذت الجمهورية الكردية من مدينة ماهاباد في أقصى شمال غرب إيران عاصمة لها. وكان قاضي محمد ومصطفى البارازاني مؤسسي الجمهورية. لكن بسبب تراجع الدعم السوفييتي بسبب ضغوط إيران، سقطت الجمهورية بعد شهور من تأسيسها.

  • Sheikh Sherif, Sheikh Said, Kasim, Sheikh Abdullah (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    ثورة الشيخ سعيد بيران

    في عام 1923 أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة. وبعد أقل من عامين على تأسيسها، واجهت الدولة الفتية أول انتفاضة كبرى قام بها الأكراد في جنوب شرق تركيا بقيادة الشيخ سعيد بيران. الانتفاضة كانت ضد سياسة القمع التي تتبعها حكومة أتاتورك ضد الأقلية الكردية. لكن سرعان ما تم قمع التمرد، وأُعدم الشيخ بيران.

  • Irak Kurdenkonflikt im Irak 1974 (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    الأزمة مع العراق

    في عام 1974 تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك ودعا الأكراد إلى ثورة جديدة ضد الحكومة العراقية.

  • 1975 - Abkommen von Algier (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    اتفاقية الجزائر 1975

    وقعت هذه الاتفاقية بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، وأشرف عليها الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان الهدف منها هو وقف النزاعات بين الدولتين حول الحدود. لكن بعد إلغاء صدام حسين للاتفاقية، انهارت الانتفاضة الكردية بسبب انقطاع دعم إيران لها.

  • Irak Geschichte Friedhof Halabja Massaker in 1988 (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    مجزرة حلبجة

    في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لغارات بالسلاح الكيماوي في إطار ما عُرف بحملة "الأنفال"، التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين ضد الأكراد. يذكر أن الهجوم الكيماوي على حلبجة أسفر عن مقتل ما بين 3500 إلى 5000 شخص، وفقاً لمصادر مختلفة، فيما قدر عدد المصابين بحوالي عشرة آلاف شخص.

  • Irak Bürgerkrieg Kurdische Flüchtlinge (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    انتفاضة 1991

    بدأت قوات من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت. لكن سرعان ما أخمدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالقوة، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار.

  • Irak Masud Barzani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan (picture-alliance/Anadolu Agency/Y. Keles)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    أزمة الاستفتاء

    في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، عن إجراء استفتاء شعبي لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن ذلك قوبل برفض شديد من الحكومة في بغداد. كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    سقوط عفرين

    بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين بشمال سوريا، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار 2018 على مدينة عفرين، التي شكلت أحد "الأقاليم" الثلاثة التي أنشأ الأكراد فيها الإدارة الذاتية. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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