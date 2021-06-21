ألمانيا ـ التكتل المسيحي يقدم برنامجه وسط شعبية متزايدة

قال ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، المتحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو حزب يمين الوسط إن "ألمانيا طالما تمتعت بقيادة قوية عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي على نفس المنوال". وأضاف زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت إن "هدفنا هو وضع برنامج لألمانيا حديثة". وأوضح الحزبان أن منصتهما لن تتضمن أي زيادات ضريبية، لكنهما أوضحا أيضا أن الجائحة تمنعهما من التعهد بأي تخفيضات ضريبية أيضا.

وذكر لاشيت إن الهدف الرئيسي الآخر هو تحقيق توازن بين التزامات ألمانيا بالحياد المناخي واحتياجات الشركات الألمانية وأرباب العمل. كما سعى إلى إثارة المخاوف بشأن ائتلافات تضم أحزاب يسار الوسط أو اليسار المتشدد أو المناصرة للبيئة أو المؤيدة للأعمال، والتي في الغالب تشكل بقية الطيف السياسي الألماني. وقال إننا "لا يمكن أن نسمح بوجود ائتلاف ضد الاتحاد" في إشارة إلى الشراكة بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي. وأشار إلى أنه نظرا إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي يحصلان حاليا على نحو 30% من الأصوات، فسيكون في وضع يؤهله لتقديم خبرة لأي ائتلاف يظهر في انتخابات أيلول/ سبتمبر.

مشاهدة الفيديو 16:31 شارك مسائيةDW : هل تتراجع شعبية حزب "البديل" الشعبوي في ألمانيا؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uYj9 مسائيةDW : هل تتراجع شعبية حزب "البديل" الشعبوي في ألمانيا؟

وأظهر استطلاع أجراه معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" نشر أمس (الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021) استحواذ الحزبين على 28% من الأصوات. وبالتالي تكون نسبة تأييد الألمان للتكتل المسيحي قد زادت بنسبة نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي. تجدر الإشارة إلى أن التكتل المسيحي يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي المقابل ظل تأييد المواطنين الألمان لحزب الخضر عند نسبة 20%. ولم تتغير أيضا نسبة تأييدهم للحزب الاشتراكي الديمقراطي وظلت عند 16% وكذلك للحزب الديمقراطي الحر وظلت عند نسبة 13%، وكذلك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض للاجئين وظلت عند نسبة 11%، وكذلك لحزب اليسار المعارض وظلت عند نسبة 6%. وبالنسبة لمرشحي الأحزاب لتولي المستشارية، فقد زاد تأييد الألمان لمرشح الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشت، خليفة ميركل، بنسبة نقطة مئوية ووصل إلى 19%، وفي المقابل فقدت مرشحة الخضر أنالنا باربوك نقطة مئوية وبلغ تأييد المواطنين لها 17%، فيما ظل تأييدهم لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس عند نسبة 18%. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 14 و18 حزيران / يونيو الجاري وشمل 1.502 شخصا.

ح.ز/ ع.أ ج (د.ب.أ)