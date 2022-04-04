 ألمانيا ـ التحقيق مع جنود مشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2022

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ألمانيا ـ التحقيق مع جنود مشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

يحقق جهاز الاستخبارات العسكرية الألماني "إم ايه دي MAD" مع مجموعة جنود مشتبه في انتمائهم إلى اليمين المتطرف، وفق ما كشفت وزارة الدفاع الألمانية في إحاطة برلمانية. ويتعلق الأمر بمجموعة تطلق على نفسها "نوردبوند".

عنصر من الشرطة العسكرية الألمانية (14/2/2022)

"جزء من الجنود المعنيين ينتمون إلى الشرطة العسكرية"، حسب وزارة الدفاع الألمانية (صورة رمزية)

 

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية لرؤساء اللجان في البرلمان الألماني "بودستاغ" اليوم الاثنين (12 سبتمبر/أيلول 2022) أن الجنود مشتبه في احتمال انتمائهم إلى اتحاد يميني متطرف  يحمل اسم "نوردبوند (الاتحاد الشمالي)".

وقالت الوزارة، في إخطارها الذي يهدف إلى تقديم المزيد من المعلومات عن عملية التحقيق التي قام بها الجهاز في مارس/ آذار الماضي، إن "جزءا من الجنود المعنيين ينتمون إلى الشرطة العسكرية".

مختارات

كان عنصر آخر من الشرطة العسكرية ممن شاركوا في عملية التحقيقات قد أبلغ داخليا عن الاشتباه في حدوث سوء سلوك أثناء تنفيذ هذه العملية.

وذكرت الوزارة في الإخطار المصنف على أنه سري واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القضية "كانت تتعلق وقت حملة الاستجواب التي أجرتها في مارس/ آذار 2022 بمجموعة من الأشخاص يتألف عددها من رقم أحادي تحوم حولهم اشتباهات بهذا الخصوص".

وتابعت الوزارة أن واحدا من المشتبه بهم تلقى تدريبا ليعمل حارسا شخصيا، مشيرة إلى أنها تتحقق حاليا من احتمال ما إذا كان هذا الشخص شارك في عملية التحقيق في مارس/ آذار "لكن الأمر المؤكد هو أن هذا الشخص المشتبه به لن تتم الاستعانة به كحارس شخصي إلى حين انتهاء التحقيقات".

وقالت الوزارة إنها استعانت بعناصر شرطة عسكرية خلال استجواب المشتبه بهم في مارس/ آذار الماضي لحماية موظفي جهاز الاستخبارات العسكرية وذلك نظرا لأنه لم يكن من الممكن استبعاد وجود خطر.

وأضاف الإخطار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم انتهاك البند الذي ينص على الفصل الملزم بين "الأنشطة الاستخباراتية والأعمال التنفيذية الشرطية للتصدي للخطر والملاحقة الجنائية".

وأوضح التقرير أن المهام التي تضطلع بها عناصر الشرطة العسكرية لا تتعلق بالمهام الداخلية للقوات المسلحة والتي تخضع لتحفظ دستوري، بل إنها تتعلق بتدابير تقوم بها الشرطة العسكرية في إطار عملها الأساسي.

ع.ج.م/أ.ج (د ب أ)

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    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).


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