ألمانيا ـ "البديل" الشعبوي ينتخب كروبالا وفايدل لرئاسته

انتخب المؤتمر العام لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تينو كروبالا وأليس فايدل كرئيسين مشاركين للحزب اليوم السبت (18 يونيو/ حزيران 2022).

وفي مؤتمره العام المنعقد في مدينة ريسا بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، صوتت أغلبية ضئيلة نسبياً (53,4%) لصالح بقاء كروبالا في منصبه لمدة عامين آخرين، بينما حصلت نائبة رئيس الحزب، فايدل، على تأييد 67,3% من أصوات مندوبي الحزب، لتصبح رئيسة للحزب.

وتم تعيين ثلاثة نواب كانوا المرشحين المفضلين لكروبالا.

ويقود كل من كروبالا وفايدل الآن معا الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، والحزب نفسه على المستوى الاتحادي.

ولإثبات قدرتهما على العمل معا بسلاسة على الأرجح، اقترح كل منهما الآخر كمرشح للمنصب.

وكان كروبالا قد تعرض لانتقادات شديدة بسب تراجع شعبية الحزب اليميني الشعبوي تحت قيادته وخسارته الانتخابات المحلية في عدة ولايات.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)