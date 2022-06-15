 ألمانيا ـ ″البديل″ الشعبوي ينتخب كروبالا وفايدل لرئاسته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ "البديل" الشعبوي ينتخب كروبالا وفايدل لرئاسته

رغم تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تراجع شعبية الحزب تحت قيادته، أعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي انتخاب تينو كروبالا رئيسا له. كما انتخب شريكته في رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب أليس فايدل رئيسة مشاركة معه.

أليس فايدل وتينو كروبالا الرئيسان الشريكان في رئاسة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي (17/6/2022)

أليس فايدل وتينو كروبالا الرئيسان الشريكان في رئاسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي

انتخب المؤتمر العام لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تينو كروبالا وأليس فايدل كرئيسين مشاركين للحزب اليوم السبت (18 يونيو/ حزيران 2022).

مختارات

بعد أن كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" قد صعد سريعا في السنوات الماضية، اعتمادا على تبني قضايا مثارة في أوساط الراي العام ومنها قضية الهجرة، بدأت شعبيته في الانحدار مع تغير المزاج الشعبي. فهل هي بداية النهاية للحزب؟

وفي مؤتمره العام المنعقد في مدينة ريسا بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، صوتت أغلبية ضئيلة نسبياً (53,4%) لصالح بقاء كروبالا في منصبه لمدة عامين آخرين، بينما حصلت نائبة رئيس الحزب، فايدل، على تأييد 67,3% من أصوات مندوبي الحزب، لتصبح رئيسة للحزب.

وتم تعيين ثلاثة نواب كانوا المرشحين المفضلين لكروبالا.

ويقود كل من كروبالا وفايدل الآن معا الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، والحزب نفسه على المستوى الاتحادي.

ولإثبات قدرتهما على العمل معا بسلاسة على الأرجح، اقترح كل منهما الآخر كمرشح للمنصب.

وكان كروبالا قد تعرض لانتقادات شديدة بسب تراجع شعبية الحزب اليميني الشعبوي تحت قيادته وخسارته الانتخابات المحلية في عدة ولايات.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مواضيع ذات صلة

Der Zweite Senat beim Bundesverfassungsgericht, (l-r) Astrid Wallrabenstein, Ulrich Maidowski, Monika Hermanns, Peter Müller, Doris König (Vorsitz), Peter M. Huber, Sibylle Kessal-Wulf und Christine Langenfeld verkündet das Urteil zu AfD-kritischen Äußerungen der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Thüringen-Wahl 2020. Laut dem Urteil verletzen die Äusserungen das Recht auf Chancengleichheit der Parteien.

ألمانيا: المحكمة الدستورية تدين تصريحات لميركل عن "البديل من أجل ألمانيا" 15.06.2022

أدانت محكمة ألمانية تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بسبب تصريحات رأت المحكمة أن ميركل "تجاوزت فيها الحد". فما طبيعة هذه التصريحات؟ وفي حق من صدرت؟

Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD, spricht auf dem Wahlkampfauftakt der AfD Sachsen in Stollberg. Gegen die Veranstaltung waren Proteste angekündigt.

حزب البديل من أجل ألمانيا ـ هل يفقد شعبيته بتغير اهتمامات الناخب؟ 18.05.2022

بعد أن كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" قد صعد سريعا في السنوات الماضية، اعتمادا على تبني قضايا مثارة في أوساط الراي العام ومنها قضية الهجرة، بدأت شعبيته في الانحدار مع تغير المزاج الشعبي. فهل هي بداية النهاية للحزب؟

07.04.2022, Fussball, Europa League, Eintracht Frankfurt - FC Barcelona, Viertelfinal-Hinspiel in Frankfurt Martin Hinteregger (-13-, Frankfurt) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بعد جدل واسع.. لاعب فرانكفورت يقطع علاقة عمل مع سياسي يميني 10.06.2022

بعد تقارير عن علاقاته التجارية مع سياسي من حزب الحرية النمساوي، اليميني الشعبوي، نأى لاعب آينتراخت فرانكفورت، النمساوي مارتين هينتريغر، بنفسه عن الفكر اليميني المتطرف، مؤكداً إنهاء العلاقة التجارية المثيرة للجدل.