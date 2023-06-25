ألمانيا ـ "البديل" الشعبوي يفوز بأول منصب قيادي في البلديات

أعلنت هيئة الانتخابات في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا أن مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" روبرت زيسلمان فاز بمنصب رئيس مجلس بلدية زونيبيرغ، وذلك في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد (25 يونيو/حزيران 2023)، متفوقا على منافسه الرئيس الحالي للبلدية يورغن كوبر مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي .

بهذا يفوز الحزب الشعبوي اليميني، المعارض لسياسة الهجرة واللجوء ، بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.

وحسب النتائج الأولية، حصل مرشح البديل على 52,8 بالمائة من الأصوات فيما حصل مرشح الحزب المسيحي على 47,2 بالمائة فقط رغم أنه مدعوم من تحالف أحزاب. وكان زيسلمان مرشحا لحسم هذه الجولة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في الجولة الأولى.

من جانبه، قال غيورغ ماير وزير داخلية ولاية تورينغن ورئيس حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الولاية الواقعة شرق ألمانيا: إن نتيجة الانتخابات "إشارة تحذير لكل القوى الديمقراطية". وأضاف أنه حان الوقت " لتنحية المصالح السياسية الحزبية والدفاع عن الديمقراطية بشكل مشترك". وتابع ماير أن السياسة والديمقراطية هما تنافس على الأفكار الأفضل وليس على المنصب الأكبر.

وكانت الانتخابات البلدية في الدائرة الواقعة على حدود ولاية بافاريا قد أثارت اهتماما كبيرا في كل أنحاء ألمانيا.

تفوق مرشح حزب البديل روبرت زيسلمان على منافسه مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي في جولة الإعادة

زيادة شعبية حزب البديل

وتشير نتائج استطلاعات الرأي في الوقت الراهن إلى ارتفاع شعبية البديل بين الناخبين ولاسيما في شرق ألمانيا، حيث كشفت نتائج استطلاع للرأي قبل حوالي اسبوعين عن استمرار الارتفاع في شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا". وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نسبة تأييد " البديل " ارتفعت بمقدار نقطتين مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 19 بالمائة محتلا المركز الثاني في قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا، ومتقدما على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 18 بالمائة دون تغيير عن النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق.

وفي ذات السياق، حصل حزب الخضر على 14بالمائة دون تغيير عن الاستطلاع السابق. وأظهرت النتائج أن شعبية الاتحاد المسيحي (الذي يضم حزبي المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي (البافاري) تراجعت بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 29 بالمائة ليحتل صدارة قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في تورينغن يراقب الحزب الذي يترأسه في الولاية بيورن هوكه بعد إثبات تصنيفه على أنه حزب يميني متطرف

ع.ج/ع.ج.م (د ب أ)