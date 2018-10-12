 ألمانيا ـ الاستخبارات تراقب عُشر مساجد ولاية شمال الراين وويستفاليا | أخبار | DW | 07.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا ـ الاستخبارات تراقب عُشر مساجد ولاية شمال الراين وويستفاليا

ذكرت وزارة داخلية ولاية شمال الراين وويستفاليا أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تراقب ما لا يقل عن عُشر مساجد الولاية بسبب أنشطة متطرفة.

Halbmond auf dem Minarett einer Moschee (picture-alliance/dpa/B. Roessler )

109 هو عدد المساجد في ولاية شمال الراين وويستفاليا التي تخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية بسبب شبهات بممارسة أنشطة توصف بالمتطرفة حسب ما ذكرته وزارة داخلية الولاية. ويذكر أن عدد مساجد الولاية يبلغ 850 مسجدا فيما لم يكن عدد المساجد المراقبة لعام الماضي (2017) يتعدى 45 مسجدا.

وذكرت الوزارة أن 71 مسجدا توجد تحت شبهة التطرف السلفي فيما يخضع 38 آخرون لتأثير جماعات متطرفة قريبة من الإخوان المسلمين. غير أن السلطات الأمنية ترى أن معظم الأنشطة المتطرفة تقع خارج المساجد التي يتم مراقبة غالبيتها بسبب أئمة يشتبه بدعوتهم للحقد والكراهية.

مشاهدة الفيديو 02:06
بث مباشر الآن
02:06 دقيقة

من داخل مسجد في بون ـ تفاعل كبير مع يوم المساجد المفتوحة

وحسب تقديرات الاستخبارات الألمانية فإن خطر التطرف الإسلامي في الولاية لا يزال حاضرا، إذ ارتفع عدد السلفيين العام الماضي من 100 إلى 3100 شخص. وترى السلطات أن السلفية المتطرفة ازدادت من حيث النوعية أيضا، كما زاد استقطاب النساء حيث انتقل العدد من 12 إلى 18 امرأة في العام.

ح.ز/ و.ب (ك.ن.أ)

 

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


مختارات

هل تصدق أن عدد المساجد في ألمانيا مجهول؟

لا أحد يعرف العدد الحقيقي للمساجد وغرف الصلاة الخاصة بالمسلمين في ألمانيا، يبدو هذا الأمر عجيبا في بلد يتمتع بخبرة عريقة في الإحصاء ويلتزم بسيادة النظام. السؤال، هل يغير مؤتمر الإسلام الألماني قريبا هذا الوضع؟ (11.10.2018)  

ألمانيا تمنح 350 إماما تركيا تأشيرة عمل في مساجد البلاد

رغم أن جمعية "ديتيب" التركية، التي تدير معظم المساجد في ألمانيا تخضع لتأثير الرئيس التركي أردوغان، إلا أن الحكومة الألمانية منحت تأشيرة دخول لحوالي 350 إماما تابعا للجمعية للعمل في البلاد، ما أثار استياء المعارضة. (25.04.2018)  

ميركل أمام البرلمان الألماني: الإسلام صار جزءاً من ألمانيا

دافعت المستشارة الألمانية عن سياسة اللجوء وقالت إن "بلدنا تغلبت على أزمة اللاجئين وبإمكانها أن تكون فخورة بذلك". كما كررت ميركل قولها إن الإسلام أصبح جزءاً من ألمانيا ولكنها طالبت بوضع أطر جديدة للخطاب في المساجد. (21.03.2018)  

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

في يوم الوحدة الألمانية المصادف الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تفتح المساجد في ألمانيا أبوابها فيما يعرف بـ"يوم المسجد المفتوح"، في خطوة تهدف لتعريف الزوار بالإسلام عن كثب من خلال إقامة العديد من النشاطات. (02.10.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

من داخل مسجد في بون ـ تفاعل كبير مع يوم المساجد المفتوحة  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel

ألمانيا - كيف تطارد مرشدة اجتماعية مسلمة جحيم التطرف والسلفية؟ 12.10.2018

ليس بالأمر السهل محاربة السلفيين وتطرفهم، المرشدة الاجتماعية سلوى محمد أخذت على عاتقها مواجهتهم من خلال الإصغاء للآباء الذين يتطرف أبناؤهم، وللشباب الذين يمجدون السلفية والشابات العائدات من جحيم "داعش" في سوريا والعراق.

Deutschland Köln Tag der Offenen Moschee

هل تصدق أن عدد المساجد في ألمانيا مجهول؟ 11.10.2018

لا أحد يعرف العدد الحقيقي للمساجد وغرف الصلاة الخاصة بالمسلمين في ألمانيا، يبدو هذا الأمر عجيبا في بلد يتمتع بخبرة عريقة في الإحصاء ويلتزم بسيادة النظام. السؤال، هل يغير مؤتمر الإسلام الألماني قريبا هذا الوضع؟

Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018

لماذا تغلق المحلات مبكراً في ألمانيا؟ 02.11.2018

من لم يزر ألمانيا ومدنها الكبرى، مثل برلين وهامبورغ وميونخ وكولونيا، يخال له أنّها تبقى ساهرة حتى الصباح، مثل شقيقاتها الأمريكية أو حتى عواصم عربية. لكنّ الحقيقة غير ذلك، فالقانون ينظّم أوقات الفتح والإغلاق وأيامها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  