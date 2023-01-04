ألمانيا ـ اعتقال إيراني بشبهة التخطيط لاعتداء "إسلامي"

اعتُقل إيراني يبلغ من العمر 32 عاما صباح اليوم الأحد (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2023) في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع "إسلامي" باستخدام السيانيد والريسين، استنادا إلى الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف. وتم دهم مكان إقامته في كاستروب ـ روكسيل (شمال ولاية الراين - وستفاليا) بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية. وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

ووفق صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم إرهابي "بقنبلة كيماوية". وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول / ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.

والريسين مادة سامة جدا يصنفها معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا المراقبة الصحية، على أنها "سلاح بيولوجي" وهي مستخرجة من نبتة الريسين. وقد تشكل سما قاتلا على غرار السيانيد.

وأوقف شخص آخر خلال العملية ووضع في الحبس على ذمة التحقيق. وقالت محطة "في دي أر" المحلية العامة إن الموقوف شقيق المشتبه فيه الرئيسي. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن عناصر ارتدوا بزات حماية بسبب الخطر البيولوجي، شاركوا في العملية. وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية، أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم بواسطة "قنبلة كيماوية".

وفي عام 2018، اوقفت الشرطة الألمانية تونسيا في الحادية والثلاثين وزوجته للاشتباه في تحضيرهما اعتداء "بيولوجيا" كان ليكون الأول في البلاد. وعثر المحققون في منزل الزوجين اللذين أعلنا ولاءهما لتنظيم "داعش"، على 84,3 ميلغراما من الريسين وحوالى 3300 من حبوب الريسين التي تسمح بصنع السم. وحكم على الرجل بعد سنتين، بالسجن عشر سنوات وعلى زوجته بثماني سنوات.



ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)