 ألمانيا ـ اعتقال إيراني بشبهة التخطيط لاعتداء "إسلامي" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.01.2023

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أخبار

ألمانيا ـ اعتقال إيراني بشبهة التخطيط لاعتداء "إسلامي"

ألقى محققون بمكافحة الإرهاب في ألمانيا القبض على شاب إيراني في منطقة الرور بتهمة بالتخطيط لهجوم بدوافع إسلامية، حيث يشتبه في حصوله على سمي السيانيد والريسين وهو سلاح بيولوجي شديد السمية من أجل تنفيذ الجريمة.

قوات محاربة الإرهاب الألمانية وهي تعتقل المشتبه به (كاستروب ـ روكسيل، الثامن من يناير 2023)

جاء محققو مكافحة الإرهاب الألمنية ببدلات واقية خلال الليل

اعتُقل إيراني يبلغ من العمر 32 عاما صباح اليوم الأحد (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2023) في غرب  ألمانيا  للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع "إسلامي" باستخدام السيانيد والريسين، استنادا إلى الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف. وتم دهم مكان إقامته في كاستروب ـ روكسيل (شمال ولاية الراين - وستفاليا) بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية. وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

ووفق صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم  إرهابي "بقنبلة كيماوية". وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول / ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.

والريسين مادة سامة جدا يصنفها معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا المراقبة الصحية، على أنها "سلاح بيولوجي" وهي مستخرجة من نبتة الريسين. وقد تشكل سما قاتلا على غرار السيانيد.

وأوقف شخص آخر خلال العملية ووضع في الحبس على ذمة التحقيق. وقالت محطة "في دي أر" المحلية العامة إن الموقوف شقيق المشتبه فيه الرئيسي. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن عناصر ارتدوا بزات حماية بسبب الخطر البيولوجي، شاركوا في العملية. وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق.
وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية، أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم بواسطة "قنبلة كيماوية".
وفي عام 2018، اوقفت الشرطة الألمانية تونسيا في الحادية والثلاثين وزوجته للاشتباه في تحضيرهما اعتداء "بيولوجيا" كان ليكون الأول في البلاد. وعثر المحققون في منزل الزوجين اللذين أعلنا ولاءهما لتنظيم "داعش"، على 84,3  ميلغراما من الريسين وحوالى 3300 من حبوب الريسين التي تسمح بصنع السم. وحكم على الرجل بعد سنتين، بالسجن عشر سنوات وعلى زوجته بثماني سنوات.
 

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


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