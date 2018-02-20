ألمانيا ـ اعتقال أشخاص بشبهة الانتماء لداعش والتحضير لهجوم إرهابي

أعلنت أجهزة أمنية بغرب ألمانيا أنه تم القيام بتفتيش ثلاث شقق في مدينة أوفنباخ على خلفية الاشتباه في الإعداد لهجوم خطير يعرض أمن البلاد للخطر. وأوضح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال بعمر 21 و22 و24 عاما.

وأضافت أنه يشتبه أن الرجال الثلاثة وصفوا أنفسهم في الماضي بأنهم أنصار لتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وبحسب التحقيقات، قام هؤلاء الرجال بالتحضير من أجل ارتكاب جريمة ذات دوافع دينية في منطقة راين-ماين غربي ألمانيا بواسطة متفجرات وأسلحة نارية، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال ذلك. وقالت ناديا نيسن مدعية عام في فرانكفورت في بيان إن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من "الكفار" في الهجوم.

وخلال حملة التفتيش تم العثور على "كثير من الأدلة"، بحسب السلطات الأمنية. ويواجه الألماني المنحدر من أصول مقدونية الاشتباه المباشر بأنه قام بشراء أجزاء أساسية لصناعة المتفجرات وبحث عن أسلحة نارية على الإنترنت، وفقا لبيان السلطات الأمنية. وأضاف البيان أنه من المقرر عرض هذا الرجل على قاضي التحقيقات الثلاثاء.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا)