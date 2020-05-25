 ألمانيا ـ ارتفاع عدد المصابين بكورنا خلال قداس إلى أكثر من 112 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

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أخبار

ألمانيا ـ ارتفاع عدد المصابين بكورنا خلال قداس إلى أكثر من 112

اعترف مسؤولون في كنيسة ألمانية بوجود بعض أوجه القصور خلال قداس ديني أقيم مؤخرا، ما أدى إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ووصولها إلى 112 حالة مؤكدة حتى الآن.

الكنيسة التي منها أنطلقت العدوى بفيروس كورونا ووصلت حتى الآن 112 حالة مؤكدة

الكنيسة التي منها أنطلقت العدوى بفيروس كورونا ووصلت حتى الآن 112 حالة مؤكدة

أعلن مسؤول محلي ألماني، اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تسببت فيها اقامة قداس في كنيسة بمدينة فرانكفورت، أرتفع إلى 112 حالة مؤكدة، مضيفا أنه يُجرى تعقب العديد من سلاسل العدوى الأخرى.

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ذكر علماء ألمان أن المسحات التي تؤخذ من الفم أو الأنف أو البلعوم لا تُثبت دائما الإصابة بفيروس كورونا. ونصح هؤلاء باتباع طرق أخرى من شأنها أن تقطع الشك باليقين فيما يخص الإصابة بالفيروس المستجد. فما هي هذه الطرق؟ (25.05.2020)

وقال رينه غوتشالك، رئيس هيئة الصحة المحلية في فرانكفورت، إنه يجري فحص 150 شخصا آخرين بعد اتصالهم بأولئك الذين ثبتت إصابتهم.

وبحسب البيانات، حضر القداس، الذي أقيم في الكنيسة البروتستانتية المعمدانية بفرانكفورت قبل أسبوعين، 180 شخصا، ووقعت العديد من الإصابات عقب ترك المصلين الكنيسة.

وكانت الكنيسة أكدت في بداية الأمر الالتزام بكافة إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي السارية حاليا للحد من تفشي الوباء، إلا أن بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين أظهر اعترافها بوجود أوجه قصور.

وجاء في البيان: "بمراجعة ما حدث، سيكون من الملائم لنا ارتداء أغطية الفم والأنف الواقية خلال القداسات والامتناع عن الإنشاد الديني".

وأعيد فتح أماكن العبادة بشكل تدريجي في ألمانيا على مدار الأسابيع الماضية، إلى جانب قطاعات أخرى مختلفة في الحياة العامة، بسبب الإنجازات التي تحققت في خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز)

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  • منطقة Kollwitzplatz في برلين

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    في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.

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    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

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  • جزيرة روغن

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    جزيرة روغن

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