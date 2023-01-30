ألمانيا ـ ارتفاع عدد المشتبه بهم في قضية "مواطنو الرايخ"

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية في ألمانيا اليوم الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2023)، أن عدد المشتبه بهم في قضية حركة "مواطنو الرايخ" ارتفع إلى 55 شخصا.

وكان الحديث يجري حتى الآن عن وجود 54 مشتبها به في هذه القضية.

وكان 25 شخصا من هؤلاء تم القبض عليهم أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد حملة أمنية واسعة النطاق ضد أعضاء في الحركة شملت العديد من الولايات الألمانية بالإضافة إلى النمسا وإيطاليا.

وأفادت معلومات (د.ب.أ) بأن السلطات الألمانية تحفظت على أكثر من 420 ألف يورو من الأموال النقدية ومعادن ثمينة أثناء هذه الحملة. وفيما يتعلق بهذه المعادن، قالت مجلة "دير شبيغل" إنها عبارة عن أكثر من 50 كيلوغراما من الذهب ومعادن ثمينة أخرى.

وتضم حركة "مواطنو الرايخ" أشخاصا لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية وهياكلها الديمقراطية .

ويتهم الادعاء العام 22 شخصا من المقبوض عليهم بعضوية جماعة إرهابية تسعى إلى إسقاط النظام السياسي في ألمانيا ، فيما يُتهم الأشخاص الثلاثة الآخرين المقبوض عليهم بدعم هؤلاء الأعضاء. ويقبع 24 من هؤلاء في الحبس الاحتياطي.

وهناك من بين المقبوض عليهم، ضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش الألماني كان تم توقيفه في إيطاليا؛ وقد اتخذ هذا الرجل إجراءات قانونية أمام المحكمة العليا لوقف تسليمه إلى ألمانيا. وتم تحديد التاسع من شباط/فبراير المقبل لعقد جلسة لنظر استئنافه المقدم ضد قرار تسليمه.

ويحمل جميع المشتبه بهم الجنسية الألمانية باستثناء امرأة تحمل الجنسية الروسية.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)