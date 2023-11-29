ألمانيا ـ إنهاء مهمة الجيش في مالي بحلول منتصف ديسمبر

بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل سينهي الجيش الألماني مهمته في مالي، والتي كان بدأها قبل نحو عشرة أعوام. هذا ما كشف عنه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان الألماني (بوندستتاغ).

من المنتظر أن ينهي الجيش الألماني بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل مهمته في مالي بغرب أفريقيا والتي كان بدأها قبل نحو عشرة أعوام.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان، اليوم الأربعاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، إنه بحلول هذا الموعد، سوف يتم إطلاق نداء عودة لآخر جنود عائدين إلى ألمانيا؛ وهذه هي مراسم رمزية تعبيرا عن انتهاء مهمة الجنود.

وتعليقا على الوضع في مالي، قال الوزير المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنه أصبح: "أكثر تفجرا والأجواء أصبحت أكثر تقلبا وأكثر خطورة، لكن حتى الآن لم يتم استهداف وحدتنا أو جنودنا".

وردا على سؤال من نائب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عما حققته مهمة الجيش التي بلغت تكلفتها 4.3 مليار يورو ولقي فيها ثلاثة جنود ألمان حتفهم، قال بيستوريوس: "كيف كان سيكون الوضع في مالي لو لم نتوجه إلى هناك؟ يصعب الإجابة على هذا. على أي حال كان لنا تأثير سياسي ساهم في تهدئة الوضع على وموقف قوى من حجم التأثير على الوضع في مالي".

وأضاف بيستوريوس أن "النجاح في دعم دول تلك المنطقة لا يتم احتسابه بالسنت أواليورو بل إن هذا النجاح له أهمية سياسية".

وكانت الحكومة العسكرية في مالي قد طالبت في منتصف حزيران/ يونيو الماضي بانسحاب كل جنود مهمة مينوسما الأممية والبالغ عددهم نحو 12 ألف جندي، وقامت هذه الحكومة في وقت سابق بتوسيع نطاق تعاونها مع روسيا.

وتعثر انسحاب أكثر من 1000 جندي مشاركين في مهمة السلام الأممية بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر المجاورة حيث يحتفظ الجيش الألماني بقاعدة نقل جوية على حافة العاصمة نيامي.

وقال بيستوريوس إن الشهور الأخيرة كانت بالنسبة للجيش الألماني هناك وكذلك لكل الوحدات الأخرى مليئة بالتحديات.

وتابع بيستوريوس أن "الطرد المفاجئ من مالي فاجأ الجميع"، وعلى إثر ذلك قمنا على الفور بتعديل كل خططنا، ومن المرجح أننا سننتهي بحلول منتصف ديسمبر من عملية إعادة الانتشار وسحب وحدتنا بما في ذلك العتاد أيضا، أي أن هذا سيتم قبل انقضاء العام".

ع.ش/أ.ح (د ب أ)