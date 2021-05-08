ألمانيا ـ إلغاء نظام أولويات تطعيم كورونا اعتبارا من 7 يونيو

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلغاء نظام الأولويات في التطعيم ضد كورونا اعتبارا من السابع من حزيران/يونيو المقبل. وجاء ذلك بناء على قرار صادر من مؤتمر وزراء صحة الولايات الألمانية ووزير الصحة الاتحادي.

ويفترض أن يكون 40 في المئة من السكان البالغ تعدادهم 84 مليون نسمة قد تلقوا على الاقل جرعة واحدة من اللقاح مع نهاية ايار/مايو، بحسب الوزير. واضاف ان نحو 15 مليون جرعة سيتم اعطاؤها من الان حتى السابع من حزيران/ يونيو.

لكنه نبه الى ان الجميع لا يمكنهم ان يتلقوا اللقاح في حزيران/ يونيو لأن على الأطباء ومراكز التطعيم أن ينهوا أولا مرحلة تلقيح الفئات ذات الأولوية. وقال للصحافيين "رغم رفع نظام الأولوية، هذا لا يعني أن جميع الراغبين يمكنهم تلقي اللقاح في حزيران/ يونيو".

توفير لقاحات للمراهقين حتى نهاية العطلة الصيفية

كما صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الثلاثاء (18 يونيو/ حزيران 2021) بأنه من الممكن أن يتم توفير عروض بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما في ألمانيا حتى نهاية العطلة الصيفية.

ولكن شبان قال أيضا في تصريحاته لإذاعة ألمانيا (دويتشلاند روندفونك) إن ذلك يرتبط في المقام الأول بالتصريح لاستخدام اللقاحات للمراهقين.

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وأضاف أنه تم الاتفاق مع الدول أن يتم تنفيذ عمليات التطعيم بالنسبة للمراهقين - من خلال تطعيمات متسلسلة في مدارس أو الدعوة إلى مراكز التطعيم، لافتا إلى أنه من الممكن بذلك أن يحصل جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما على عرض لقاح حتى نهاية العطلة الصيفية والحصول على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، أو ربما كلا الجرعتين، وأوضح أنه يمكن بذلك بدء الدراسة بعد العطلة الصيفية بشكل طبيعي من جديد.

وحث وزير الصحة الألماني كبار السن على عدم رفض التطعيمات من شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، وقال: "في الواقع لا يمكنني سوى مناشدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما الذي سيحصلون على عرض تلقي لقاح أسترازينيكا أو جونسون آند جونسون، قبول هذا العرض. اللقاحات جيدة للغاية وفعالة للغاية، وفي بعض الحالات تكون أكثر فاعلية من بيونتك ت فايزر بالنسبة لكبار السن".

يشار إلى أن أكثر من 30 مليون شخص في ألمانيا تلقوا حتى الآن أول جرعة من لقاح كورونا. ويعني ذلك أنه جرى إعطاء جرعة واحدة، على الأقل، من اللقاح لحوالي 36.5 في المائة من السكان. وبحسب البيانات، تلقى أكثر من تسعة ملايين شخص (10.9 في المائة من السكان) تحصينا كاملا (أي جرعتين من التطعيم).

ع.ش/ ع.ج.م