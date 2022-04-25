 ألمانيا ـ إلغاء ضريبة القيمة المضافة حل لجنون أسعار الغذاء؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.04.2022

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منوعات

ألمانيا ـ إلغاء ضريبة القيمة المضافة حل لجنون أسعار الغذاء؟

تصل ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا إلى 19 بالمئة. خفضها أو إلغاؤها من شأنه خفض الأسعار التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. فهل الأمر ممكن؟

سوبر ماركت في ألمانيا

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية في ألمانيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، وشهدت الأسواق زيادات تراوحت ما بين 10 إلى 40 أو حتى 50 في المئة. ورغم تراجع أسعار المحروقات بشكل جزئي عما كانت عليه في الأيام الأولى لاندلاع الحرب، إلا أن المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، خصوصا الفواكه والخضر واللحوم ومنتجات الألبان.

ويدفع هذا الغلاء عددا من الأطراف في ألمانيا إلى رفع مطالب بخفض أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة (VAT) لسلع الفواكه والخضر حتى ينخفض سعر المواد الغذائية. خطوة من هذا القبيل يدعمها جيم أوزدمير، وزير الزراعة في الحكومة الفيدرالية، الذي يرى أن إيجابياتها تتجاوز ما  هو مالي.

مختارات

مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل تأمين الإمدادات الغذائية داخل أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. فماذا تفعل أوروبا كي لا يكون الأمن الغذائي مهددا بشكل مباشر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؟

نتيجة للحرب في أوكرانيا وللارتفاع القياسي في أسعار الطاقة، سجل معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الجاري معدلات هي الأعلى منذ نحو 40 عاما.

كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟

رفض وزير المالية الألماني مجدداً إجراء تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود رغم الارتفاع القياسي لأسعاره، داعياً إلى ضرورة الوصول إلى حلول مرنة وسريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ويشير أوزدمير إلى أن جعل أسعار الخضر والفواكه أرخص، من شأنه المساهمة في الصحة العمومية نظرا للقيمة الغذائية لهذه السلع، فضلاً عن تخفيف الضغوط المالية على الأسر حسب تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية.

وتطالب جمعيات لحماية المستهلك بالتسريع في اتخاذ هذه القرارات، وتقول فيرينا بينتلي، رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية (VDK) إن ارتفاع التضخم جعل الكثير من سكان ألمانيا في وضع مالي صعب، وإن أصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين والمستفيدين من الدعم الاجتماعي لم يعودوا يجدون ما يدفعون به فواتير التسوق أو الكهرباء.

وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخرا قانونا يتيح للدول الأعضاء خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات بنسبة تصل إلى 5 بالمئة. وتصل هذه الضريبة في ألمانيا إلى 19 بالمئة من قيمة المنتج.

غير أن الجمعيات الألمانية تطالب بإلغاء كامل، وهو أمر لم توافق عليه الحكومة الألمانية بعد، التي أعلنت سابقا رفضها لإلغاء هذه الضريبة على الوقود، كما يواجه نقدا من أطراف أخرى، وهناك مخاوف من استفادة فئات من المجتمع غير متضررة.

كما عبر شتيفان كوتس، نائب رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي، أن ارتفع الأسعار لن تستطيع الدولة مواجهته بإجراء مماثل، وأن البديل والأهم هو دعم المزارعين.

ع.ا

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