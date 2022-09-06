ألمانيا ـ إلغاء أو تبديل آلاف الرحلات بسبب إضراب طياري"يورووينجز"

تسبب إضراب طياري شركة "يورووينغز" الألمانية للطيران المملوكة لمجموعة لوفتهانزا ليوم كامل اليوم الخميس (6 اكتوبر/تشرين الأول 2022) في إلغاء العديد من الرحلات الأمر الذي اضطر عشرات آلاف الركاب إلى حجز رحلات أخرى أو ركوب القطارات أو إرجاء رحلاتهم.
وبحسب بيانات الشركة، تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات كلها، وقال متحدث باسم إن "يورووينغز" تتوقع أنها ستتمكن من نقل أكثر من 30 ألف راكب إلى وجهاتهم حتى خلال يوم الإضراب، مشيرا إلى أن هذا العدد يعادل أكثر من نصف عدد الركاب الذين حجزوا رحلات لدى الشركة.
يذكر أن "يورووينغز" تسير في المعتاد نحو 500 رحلة إلى وجهات في ألمانيا وأوروبا.
وبدأ طيارون من الشركة إضراباً لمدة يوم كامل للضغط من أجل ساعات عمل أقصر وأوقات راحة أطول. وبدأ الإضراب كما هو مخطط له ، حسبما أكد متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت".
ويرجع السبب الرئيسي في تمكن الشركة من تسيير أكثر من نصف رحلاتها المجدولة رغم الإضراب إلى أن الإضراب لم يسر على طائرات شركتها المملوكة لها "يورووينغز يوروب" النمساوية، كما استعانت الشركة أيضا بطائرات من شركات شريكة لتنفيذ جزء من الرحلات.
وكانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" قد دعت طياري يورووينغز إلى الإضراب بعد فشل المفاوضات حول اتفاق أجور أساسي، وقد تأثرت المطارات الألمانية بشكل خاص بحركة الإضراب.
وقال كاي دوفي كبير موظفي "يورو وينغز" الثلاثاء إن النقابة تطلب 14 يوماً إضافياً في الإجازات سنوياً وخفض الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار خمس ساعات، برغم زيادة مرتين مقررة للرواتب بأكثر من 10 % كثيراً خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وذكرت الشركة أنها ستبذل قصارى جهدها لتقليل تأثيرات الإضراب على الركاب، مضيفة أنه من المقرر إبلاغ الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الإضراب بخيارات نقل بديلة بحلول ظهر اليوم على أقصى تقدير.
وقالت الشركة أمس الأربعاء إن رحلاتها الألمانية هي الوحيدة التي ستتأثر بالإضراب، وليس رحلاتها الأوروبية.
وكانت بيانات سابقة أفادت بأن عدد الرحلات الملغاة وصل في مطار دوسلدورف، أكبر مقر ليورووينغز، وحده إلى 118 رحلة، فيما تم إلغاء 61 رحلة في مطار كولونيا/بون من الرحلات الـ90 المجدولة، وإلغاء 72 رحلة في مطار هامبورج وإلغاء 54 رحلة في شتوتجارت.
وأجمعت المطارات على أن إخطار يورووينغز للعملاء في وقت مناسب حال دون وقوع مشاكل في المطارات.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تقترب الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو بالقرب من لندن. ويظهر في هذه الصورة السبب وراء تسمية طائرة بوينغ 747 رسمياً باسم "طائرة جامبو" بعد وقت قصير من إطلاقها في السوق منذ 50 عاماً. فهي ببساطة طائرة ضخمة ذات أربع محركات.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تجمع هذه الصورة رئيس شركة بوينغ بيل ألين (يسار)، ورئيس شركة الطيران الأمريكية بان آم، خوان تريبي، في 9 شباط/ فبراير 1968 بعد انطلاق أول رحلة لطائرة بوينغ747 إذ ربطتهما صداقة لوقت طويل. ويقال أن تريبي قد اقترب من ألين، حيث كان تصميم الطائرة على وشك الانتهاء، وقال له : "إن صعنتها، سأشتريها"، وأجابه ألين :"إذا كنت ستشتريها، سأصعنها".
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
لم تكتسب بوينغ 747 الجديدة شعبيتها لتقنياتها العالية فحسب، بل ولفخامتها أيضاً. مع صالة تقدم الكوكتيلات، تعد بتجربة سفر أنيقة ومريحة. يبلغ طولها أكثر من 70 متراً (230 قدماً) ويصل طول جناحيها 60 متراً تقريباً، حيث تستوعب مساحتها بين 366 و 550 راكباً، تبعاً لطريقة ترتيب المقاعد.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
لسوء الحظ، لم تسلم الطائرة من الحوادث المأساوية. إذ تحطمت طائرة لوفتهانزا في عام 1974 بعد وقت قصير من إقلاعها في نيروبي وتسببت بمقتل 59 شخصاً. وفي عام 1977، اصطدمت طائرتان "جامبو" في مطار في تينيريفي، حيث لقي 583 شخصاً مصرعهم في ذلك الحادث. وفي عام 1988، قتل 270 شخصاً في تحطم جامبو فوق بلدة لوكربي الصغيرة بإسكتلندا بتفجير قنبلة إرهابي على متن الطائرة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تشتهر طائرة الجامبو بوجود سنام عملاق - السطح العلوي، حيث توجد قمرة القيادة وأشياء أخرى. يسمح هذا التصميم بهذه النسخة بوجود باب متحرك لشحن الكثير من البضائع. واليوم، تبيع بوينغ الطائرات ذات الأربع محركات في نسخة الشحن فقط لأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود، نظراً للمنافسة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
المكوك الفضائي الأمريكي ديسكفري محمولاً على ظهر الطائرة جامبو (في الصورة ) من عام 2012. وأطلق اسم الطائرة الحاملة للمكوك على طائرتين من طراز بوينغ 747-100 عدلتا لتكونا قادرتين على نقل مكوك الفضاء إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كانت تستخدم عادة لإعادة المكوك الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
من أصل 1548 طائرة جامبو، هناك عدد قليل فقط "اير فورس وان". وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء الطائرة الرئاسية المقبلة على طراز 747. كما يستخدم إمبراطور اليابان، وسلطان بروناي "ملكة السماء" كطائرة حكومية رسمية.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
وصلت فرقة الميتال البريطانية "أيرون ميدن" في أيار/ مايو 2016 بطائرة من طراز بوينغ 747 في مطار دوسلدورف، حيث تجمع الناس لمشاهدة الطائرة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
مثل طائرة "إيرباص" A380 الضخمة (في المقدمة)، بوينغ 747 لم تعد تفي بالمتطلبات الاقتصادية لشركات الطيران التي تفضل الطائرات ذات المحرك المزدوج طويلة المدى مثل A350 أو بوينغ 777 و 787. إذ انخفض الطلب بشكل ملحوظ على طائرة 747 جامبو في العام الماضي.