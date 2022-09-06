ألمانيا ـ إلغاء أو تبديل آلاف الرحلات بسبب إضراب طياري"يورووينجز"

تسبب إضراب طياري شركة "يورووينغز" الألمانية للطيران المملوكة لمجموعة لوفتهانزا ليوم كامل اليوم الخميس (6 اكتوبر/تشرين الأول 2022) في إلغاء العديد من الرحلات الأمر الذي اضطر عشرات آلاف الركاب إلى حجز رحلات أخرى أو ركوب القطارات أو إرجاء رحلاتهم.

وبحسب بيانات الشركة، تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات كلها، وقال متحدث باسم إن "يورووينغز" تتوقع أنها ستتمكن من نقل أكثر من 30 ألف راكب إلى وجهاتهم حتى خلال يوم الإضراب، مشيرا إلى أن هذا العدد يعادل أكثر من نصف عدد الركاب الذين حجزوا رحلات لدى الشركة.

يذكر أن "يورووينغز" تسير في المعتاد نحو 500 رحلة إلى وجهات في ألمانيا وأوروبا.

وبدأ طيارون من الشركة إضراباً لمدة يوم كامل للضغط من أجل ساعات عمل أقصر وأوقات راحة أطول. وبدأ الإضراب كما هو مخطط له ، حسبما أكد متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت".

ويرجع السبب الرئيسي في تمكن الشركة من تسيير أكثر من نصف رحلاتها المجدولة رغم الإضراب إلى أن الإضراب لم يسر على طائرات شركتها المملوكة لها "يورووينغز يوروب" النمساوية، كما استعانت الشركة أيضا بطائرات من شركات شريكة لتنفيذ جزء من الرحلات.

وكانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" قد دعت طياري يورووينغز إلى الإضراب بعد فشل المفاوضات حول اتفاق أجور أساسي، وقد تأثرت المطارات الألمانية بشكل خاص بحركة الإضراب.

وقال كاي دوفي كبير موظفي "يورو وينغز" الثلاثاء إن النقابة تطلب 14 يوماً إضافياً في الإجازات سنوياً وخفض الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار خمس ساعات، برغم زيادة مرتين مقررة للرواتب بأكثر من 10 % كثيراً خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وذكرت الشركة أنها ستبذل قصارى جهدها لتقليل تأثيرات الإضراب على الركاب، مضيفة أنه من المقرر إبلاغ الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الإضراب بخيارات نقل بديلة بحلول ظهر اليوم على أقصى تقدير.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إن رحلاتها الألمانية هي الوحيدة التي ستتأثر بالإضراب، وليس رحلاتها الأوروبية.

وكانت بيانات سابقة أفادت بأن عدد الرحلات الملغاة وصل في مطار دوسلدورف، أكبر مقر ليورووينغز، وحده إلى 118 رحلة، فيما تم إلغاء 61 رحلة في مطار كولونيا/بون من الرحلات الـ90 المجدولة، وإلغاء 72 رحلة في مطار هامبورج وإلغاء 54 رحلة في شتوتجارت.

وأجمعت المطارات على أن إخطار يورووينغز للعملاء في وقت مناسب حال دون وقوع مشاكل في المطارات.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)