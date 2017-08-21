ألمانيا ـ أكثر من 15 مليون يحصلون على "إعانة الطفل"

ارتفع عدد الحاصلين على إعانة الطفل (Kindergeld) في ألمانيا بشكل قياسي إلى نحو 15,35 مليون طفل أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي حسب الإحصاء الأخير لصندوق الأسرة الألماني في برلين، وفق معلومات أوردتها الوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس (27 ديسمبر/ كانون الأول).

وكان عدد الحاصلين على هذه الإعانة قد استقر في ذات الفترة من العام الماضي عند 14,97 مليون شخص.

ويعود هذا الارتفاع لسببين رئيسيين. الأول يتعلق بتزايد أعداد الأطفال الأجانب الذين تقدم الدولة إعانة لآبائهم عن كل طفل، ويقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين طفل، مقابل 2,8 مليون طفل أواخر عام 2017.

أما السبب الثاني، فيعود إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون مع عائلتهم خارج البلاد خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهم لهم الحق في هذه الإعانة.

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وبهذا الصدد، أوضح رئيس صندوق الأسرة المسؤول عن إعانة الطفل إنه من الواضح أن أعداد المستحقين لإعانة الطفل في تزايد، مشيرا بذلك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إلى أبناء المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي من أجل العمل في ألمانيا، وتزايد أعداد المواليد في أجزاء بألمانيا، و إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين تعترف ألمانيا بحقهم في اللجوء، والذين لا يحصلون على إعانة طفل إلا بعد قبول طلب لجوئهم.

وبلغ إجمالي ما دفعته ألمانيا للآباء والأمهات كإعانة لأطفالهم 33,8 مليار يورو حتى تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، منها 6,9 مليار يورو لأطفال يعيشون في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، و 370,5 مليون يورو تم تحويلها لآباء وأمهات على حسابات أجنبية.

ويثير هذا الأمر جدلا سياسيا حادا داخل ألمانيا، خاصة في ظل الكشف عن حالات غش طالت أوساط العائلات التي تعيش خارج ألمانيا. وكان عدد من رؤساء مجالس المدن الألمانية قد تحدث عن وجود حالات غش، حصل أصحابها على إعانة طفل رغم عدم وجود أطفال لديهم، وتعهد مدير الصندوق العائلي بملاحقة المتورطين واسترداد الأموال.

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)