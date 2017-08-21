 ألمانيا ـ أكثر من 15 مليون يحصلون على ″إعانة الطفل″ | أخبار | DW | 27.12.2018

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أخبار

ألمانيا ـ أكثر من 15 مليون يحصلون على "إعانة الطفل"

الإعانات الشهرية التي ترصدها الحكومة الألمانية للأطفال في ارتفاع، ما يجعلها محط نقاش سياسي صاخب خاصة مع تزايد حالات الغش. مدير الصندوق العائلي يتعهد بملاحقة المتورطين واسترداد الأموال.

Symbolbild Kindergeld und Erziehungsgeld in Deutschland Miniatur Figur (picture alliance/dpa/)

ارتفع عدد الحاصلين على إعانة الطفل (Kindergeld) في ألمانيا بشكل قياسي إلى نحو 15,35 مليون طفل أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي حسب الإحصاء الأخير لصندوق الأسرة الألماني في برلين، وفق معلومات أوردتها الوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس (27 ديسمبر/ كانون الأول).

مختارات

تعتزم الحكومة النمساوية ربط الإعانات الاجتماعية للاجئين بشروط في الفترة المقبلة، ومنها مستوى اللغة، وهذا ما يثير قلق منظمات إنسانية وخبراء حقوقيين ولاجئين. (02.06.2018)

أيد ثلثا الألمان مطالب تخفيض الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء المرفوضين. وكانت نسبة التأييد مرتفعة عند ناخبي التحالف المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، فيما أيد أكثر من نصف ناخبي الاشتراكيين والخضر واليسار هذا الرأي. (19.01.2018)

يحصل نحو 6 ملايين شخص على إعانات اجتماعية من الدولة في ألمانيا. من بينهم مئات آلاف المهاجرين واللاجئين من أكثر من 190 دولة حول العالم وخاصة من سوريا وتركيا. (06.04.2018)

وكان عدد الحاصلين على هذه الإعانة قد استقر في ذات الفترة من العام الماضي عند 14,97 مليون شخص.

ويعود هذا الارتفاع لسببين رئيسيين. الأول يتعلق بتزايد أعداد الأطفال الأجانب الذين تقدم الدولة إعانة لآبائهم عن كل طفل، ويقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين طفل، مقابل 2,8 مليون طفل أواخر عام 2017.

أما السبب الثاني، فيعود إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون مع عائلتهم خارج البلاد خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهم لهم الحق في هذه الإعانة. 

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هل يحل اللاجئون مشكلة نقص العمالة في ألمانيا؟

وبهذا الصدد، أوضح رئيس صندوق الأسرة المسؤول عن إعانة الطفل إنه من الواضح أن أعداد المستحقين لإعانة الطفل في تزايد، مشيرا بذلك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إلى أبناء المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي من أجل العمل في ألمانيا، وتزايد أعداد المواليد في أجزاء بألمانيا، و إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين تعترف ألمانيا بحقهم في اللجوء، والذين لا يحصلون على إعانة طفل إلا بعد قبول طلب لجوئهم.

وبلغ إجمالي ما دفعته ألمانيا للآباء والأمهات كإعانة لأطفالهم 33,8 مليار يورو حتى تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، منها 6,9 مليار يورو لأطفال يعيشون في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، و 370,5 مليون يورو تم تحويلها لآباء وأمهات على حسابات أجنبية.

ويثير هذا الأمر جدلا سياسيا حادا داخل ألمانيا، خاصة في ظل الكشف عن حالات غش طالت أوساط العائلات التي تعيش خارج ألمانيا. وكان عدد من رؤساء مجالس المدن الألمانية قد تحدث عن وجود حالات غش، حصل أصحابها على إعانة طفل رغم عدم وجود أطفال لديهم، وتعهد مدير الصندوق العائلي بملاحقة المتورطين واسترداد الأموال. 

و.ب/ (د ب أ، أ ب د) 

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

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