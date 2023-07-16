ألمانيا ـ أكثر الأيام حرارة وبافاريا تسجل مستويات قياسية

سجلت ولاية بافاريا الألمانية أمس السبت (16 يوليو/ تموز 2023) أعلى درجات حرارة خلال العام الجاري، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الألمانية. وقال خبير في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بناء على بيانات أولية، إن بلدة موندورف-كلاينسيباخ ، في دائرة إرلنغن - هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية.

وأبلغت مناطق أخرى عن مستويات حرارة مماثلة، مثل كيتسينغن، أيضا في شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في دريسدن شتريلن في ساكسونيا 37.3 درجة. وقال خبير الأرصاد الجوية إنه حتى في روستوك-فارنيموند، على بحر البلطيق مباشرة، بلغت درجة الحرارة 33.1 درجة مئوية.

وكانت درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع أنحاء شرق ألمانيا وبافاريا وبادن-فورتمبرغ. وكانت درجة الحرارة أقل بقليل في شمال غربي ألمانيا. وتعرضت بعض مناطق ألمانيا لعواصف رعدية قوية في المساء. وحطم الطقس الحار في يوم السبت الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة لهذا العام حتى الآن، والذي سجل يوم الأحد الماضي عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة في فاغوسيل كيرلاخ، في كارلسروه في ولاية بادن-فورتمبرغ.

ومع ذلك، لم تصل درجة حرارة يوم السبت إلى الرقم القياسي الوطني، الذي يعود تاريخه إلى 25 تموز/ يوليو 2019، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 41.2 درجة مئوية في دويسبورغ وتونيسفورست بغربي ألمانيا. وفي العام الماضي أيضا، تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.1 درجة في هامبورج- نويدينتال في 20 تموز/ يوليو الجاري.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)