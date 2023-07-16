 ألمانيا ـ أكثر الأيام حرارة وبافاريا تسجل مستويات قياسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.07.2023

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ألمانيا ـ أكثر الأيام حرارة وبافاريا تسجل مستويات قياسية

سجلت مصالح الأرصاد الجوية في ألمانيا يوم أمس السبت كأكثر أيام السنة حرارة في البلاد، وجاءت بافاريا في مقدمة الولايات. غير مستويات الحرارة المسجلة لم تتجاوز بعد الرقم القياسي الذي سجل عام 2019 في دويسبورغ.

Hitzewelle - Spanien

سجلت ولاية بافاريا الألمانية أمس السبت (16 يوليو/ تموز 2023)  أعلى درجات حرارة خلال العام الجاري، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الألمانية. وقال خبير في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بناء على بيانات أولية، إن بلدة موندورف-كلاينسيباخ ، في دائرة إرلنغن - هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية.

وأبلغت مناطق أخرى عن  مستويات حرارة مماثلة، مثل كيتسينغن، أيضا في شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في دريسدن شتريلن في ساكسونيا 37.3 درجة. وقال خبير الأرصاد الجوية إنه حتى في روستوك-فارنيموند، على بحر البلطيق مباشرة، بلغت درجة الحرارة 33.1 درجة مئوية.

وكانت  درجات الحرارة  أعلى من 30 درجة في جميع أنحاء شرق  ألمانيا وبافاريا وبادن-فورتمبرغ. وكانت درجة الحرارة أقل بقليل في شمال غربي ألمانيا. وتعرضت بعض مناطق ألمانيا لعواصف رعدية قوية في المساء. وحطم الطقس الحار في يوم السبت الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة لهذا العام حتى الآن، والذي سجل يوم الأحد الماضي عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة في فاغوسيل كيرلاخ، في كارلسروه في ولاية بادن-فورتمبرغ.

ومع ذلك، لم تصل درجة حرارة يوم السبت إلى الرقم القياسي الوطني، الذي يعود تاريخه إلى 25 تموز/ يوليو 2019، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 41.2 درجة مئوية في دويسبورغ وتونيسفورست بغربي ألمانيا. وفي العام الماضي أيضا، تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.1 درجة في هامبورج- نويدينتال في 20 تموز/ يوليو الجاري.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

  • Links im Bild fahren zwei Feuerwehr-Fahrzeuge über eine ansonsten leere Straße, rechts sind ein Gartenzaun und eine Hecke zu sehen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    الحماية من لهيب النيران

    سيارات رجال الإطفاء تجوب بلدة فولتسراده بالقرب من بلدة لوبتين. فبعد ليلة هادئة في مناطق الحرائق بولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك أخبار سارة لسكان البلدة، إذ بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي غادروها بسبب لهيب النيران في الغابات المجاورة. 12.06.2023

  • Bäume sind in dicken Qualm gehüllt; der Himmel im Hintergrund ist von Flammen leuchtend orange gefärbt.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    جحيم النيران

    الدخان ولهيب النيران تصعد في السماء: في موقعين سابقين للتدريبات العسكرية جنوب غربي ميكلينبورغ اشتعلت الحرائق الاثنين (12 يونيو). وفي بلدة لوبتين احترقت الثلاثاء نحو 100 هكتار من الغابات، وفي المنطقة الثانية التي تشملها الحرائق في بلدة هاغنوف اتسعت رقعة الحرائق بسبب هبوب الرياح لتطال نحو 45 هكتار من الغابات.

  • Vor einigen verbrannten Bäumen ist halb zerstörtes Schild zu sehen. Darauf ist - teilweise - zu lesen: Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten. Munitionsbelastetes Gebiet!

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    خطر على الأرض

    وضع مثير للغاية: في المواقع العسكرية السابقة توجد ذخيرة على الأرض، وبالتالي لا يمكن دخولها. ولهذا قامت دبابة تابعة للجيش الألماني بحفر حاجز أرضي من أجل احتواء النيران في المنطقة المتضررة. وتشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء النيران وذلك بنجاح لأن رقعة الحرائق توقفت عن التوسع.

  • Das aus einem Polizeihubschrauber aufgenommene Bild zeigt aus der Vogelperspektive einen runden, orangefarbenen Löschwasserbehälter, der mit Wasser befüllt wird.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    سكب المياه

    وإلى جانب ولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك ولايات إضافية تشتعل فيها الغابات. ومنذ نهاية مايو تشتعل النيران في موقع التدريبات العسكرية في بلدة يوتربوغ ـ وفي الصورة هليكوبتر تحمل كميات من المياه لإطفاء الحرائق. وفي جنوب برلين حصل انفراج في نهاية الأسبوع الماضي لكن النيران اشتعلت من جديد ابتداء من الاثنين 09.06.2023.

  • Einige grüne Bäume stehen inmitten einer verbrannten Fläche, auf der umgestürzte Bäume liegen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    مقبرة غابات

    هنا أيضا تعرقل الذخيرة عمليات مكافحة النيران. ومن أجل الإطفاء التام للنيران يأمل المسؤولون في حصول تساقطات مطرية. وكما قالت مديرة المصلحة النظامية بيوتربورغ فإن "الوضع لم يعد بعد تحت السيطرة". وحوالي 733 هكتار من الغابات مهددة بالاشتعال.

  • Eine massive Rauchwolke steigt über brennenden Bäumen an einem Berghang auf.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    جبل يحترق

    في يوم الاثنين، 12 يونيو حزيران 2023، اشتعلت النيران بالقرب من فرانكفورت على نهر الراين فوق جبل ألتكونيش. وتقول السلطات المحلية إنها تمكنت من السيطرة عليها. والكثير من الهكتارات شابتها النيران، وكان أكثر من 200 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإطفاء. ويُعد جبل ألتكونيش ثاني أعلى جبل في ولاية تاونوس.

  • Die Nahaufnahme zeigt verkohltes Holz und verbrannten Waldboden.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    مخلفات حريق

    على الحدود الفاصلة بين ولايتي بافاريا وتورينغن اشتعلت النيران الثلاثاء 13 يونيو حزيران، في حوالي هكتارين من الغابات. وفي غضون ساعات تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق، كما قال متحدث باسم الشرطة

  • Über einer grünen Landschaft mit einem Fluss im Vordergrund ist am Horizont eine große Rauchwolke zu sehen.

    جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!

    ليس هناك انفراج في الأفق

    درجات حرارة تفوق 30 درجة مائوية والكثير من الشمس والجفاف: وبعد فصل الربيع الممطر لم تُسجل تساقطات مطرية منذ أسابيع في العديد من المناطق الألمانية، وبالتالي يبقى خطر اشتعال الغابات قائما، حسب مركز الأرصاد الجوية الألمانية، لاسيما في الشمال الشرقي حيث تعاني الأراضي من الجفاف.


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