ألمانيا ـ أعضاء المسيحي الديمقراطي يصوتون لصالح ميرتس رئيسا للحزب

أعلن الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) في برلين، اليوم الجمعة (17 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن فريدريش ميرتس حصل على الأغلبية المطلقة اللازمة في استفتاء أجري على مستوى الأعضاء حول اختيار خليفة للرئيس الحالي للحزب ، أرمين لاشيت.

وبجانب ميرتس، كان المرشحون لهذا المنصب هم رئيس ديوان المستشارية السابق هيلغه براون، وخبير شؤون السياسة الخارجية نوربرت روتغن.

وأعلن الأمين العام للحزب، باول تسيمياك، في برلين الجمعة، أن ميرتس حصل على 1ر62% من أصوات الأعضاء، بينما حصل روتغن على 8ر25% من الأصوات، وبراون على 1ر12% من الأصوات.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 02ر66%.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحزب، يُسمح فيها لما يقرب من 400 ألف من أعضائه باتخاذ قرار أولي بشأن اختيار زعيمهم. وكان الحزب المسيحي قد انضم إلى صفوف المعارضة بعد هزيمته في الانتخابات العامة التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي.

ومن المقرر بعد ذلك أن يتخذ القرار النهائي بشأن الزعيم الجديد 1001 مندوب، وذلك خلال مؤتمر رقمي للحزب يومي 21 و22 كانون ثان/يناير المقبل. وسيُجرى بعد ذلك تأكيد التصويت عبر البريد.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)